جامعة الأميرة سمية: الدكتورة ابو الهيجا مقيّمة عالمية للبرامج الهندسية

الوكيل الإخباري - منح مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا، نائبة رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا للشؤون الأكاديمية، الدكتورة وجدان أبو الهيجاء شهادة مقيّم البرامج الهندسية عالميا، لتكون أول من يحصل عليها على مستوى الأردن.

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و مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا، هو منظمة غير ربحية تملكها وتديرها أكثر من 25 جمعية علمية ومهنية هندسية في الولايات المتحدة الأميركية منذ 75 عاما، ويشارك فيها أكثر من 1500من ذوي الخبرة الأكاديمية والصناعية حول العالم، وضعت على عاتقها تطوير معايير عالية الجودة للتعليم الهندسي.



ويقوم المجلس بتقييم البرامج والتخصصات الهندسية من خلال فرق عمل تضم علماء ومتخصصين وذوي خبرة عالية من الجهات الأكاديمية الحكومية والخاصة، والتركيز على المناهج الدراسية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس، ومستوى الطلاب والإمكانات المادية والبشرية، والدعم الذي تقدمه الجامعات للقسم العلمي على عدد من العناصر التي تختص بجودة وكفاءة العملية التعليمية. وقال بيان عن الجامعة اليوم الاثنين، ان الدكتورة أبو الهيجاء، هي أول أستاذة في الهندسة الكهربائية، وأول عميدة للهندسة في الأردن، حين عينت عميدة لكلية الملك عبدالله الثاني للهندسة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، و حاصلة على دكتوراه بالعلوم في الهندسة، ودكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة كوينز بلفاست.



وأضاف أن ابو الهيجا، هي زميل أكاديمية التعليم العالي البريطانية في التدريس والتعلم، وعضو أول في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، ومهندسة استشارية في نقابة المهندسين الأردنيين، وعضو مجلس السياسات للشراكة بين الأكاديميات الدولية، كممثلة للجمعية العلمية الملكية الأردنية، وعضو لجنة تعليم العلوم في رابطة الأكاديميات وجمعيات العلوم في آسيا، ومرشحة لزمالة أكاديمية العالم الإسلامي للعلوم.



وحازت على جائزة "كليمنتينا سادوا" التي تمنح للمهندسات والأكاديميات المتميزات في مجال الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، وجائزة قاعة مشاهير المرأة في العلوم من السفارة الأميركية في عمان، و جائزة هشام حجاوي للعلوم التطبيقية.