الإثنين 08-11-2021
الوكيل الاخباري

حظر النشر بقضية عائلة رئيس الوزراء

الجامعة الأردنية: السماح باقامة حفلات تخرج دون حضور الاهالي

قمة المناخ تركز على دعم الدول الفقيرة مع بداية أسبوعها الثاني

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الأوغندي

دراسة: قطاع النقل في المملكة قادر على استيعاب 94% من حجم العرض

أكثر من 38 ألف شخص تلقوا جرعتي كورونا في جرش

الهاشمية: شرط لتعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة

تهنئة الدكتور محمد اشرف القهيوي

اجتماع حكومي موسع في وزارة الصناعة

حدث فلكي نادر تشهده سماء المملكة اليوم الإثنين

الإثنين، 08-11-2021 02:29 م

جامعة الأميرة سمية: الدكتورة ابو الهيجا مقيّمة عالمية للبرامج الهندسية

سمية


الوكيل الإخباري - منح مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا، نائبة رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا للشؤون الأكاديمية، الدكتورة وجدان أبو الهيجاء شهادة مقيّم البرامج الهندسية عالميا، لتكون أول من يحصل عليها على مستوى الأردن.

اضافة اعلان


و مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا، هو منظمة غير ربحية تملكها وتديرها أكثر من 25 جمعية علمية ومهنية هندسية في الولايات المتحدة الأميركية منذ 75 عاما، ويشارك فيها أكثر من 1500من ذوي الخبرة الأكاديمية والصناعية حول العالم، وضعت على عاتقها تطوير معايير عالية الجودة للتعليم الهندسي.


ويقوم المجلس بتقييم البرامج والتخصصات الهندسية من خلال فرق عمل تضم علماء ومتخصصين وذوي خبرة عالية من الجهات الأكاديمية الحكومية والخاصة، والتركيز على المناهج الدراسية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس، ومستوى الطلاب والإمكانات المادية والبشرية، والدعم الذي تقدمه الجامعات للقسم العلمي على عدد من العناصر التي تختص بجودة وكفاءة العملية التعليمية. وقال بيان عن الجامعة اليوم الاثنين، ان الدكتورة أبو الهيجاء، هي أول أستاذة في الهندسة الكهربائية، وأول عميدة للهندسة في الأردن، حين عينت عميدة لكلية الملك عبدالله الثاني للهندسة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، و حاصلة على دكتوراه بالعلوم في الهندسة، ودكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة كوينز بلفاست.


وأضاف أن ابو الهيجا، هي زميل أكاديمية التعليم العالي البريطانية في التدريس والتعلم، وعضو أول في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، ومهندسة استشارية في نقابة المهندسين الأردنيين، وعضو مجلس السياسات للشراكة بين الأكاديميات الدولية، كممثلة للجمعية العلمية الملكية الأردنية، وعضو لجنة تعليم العلوم في رابطة الأكاديميات وجمعيات العلوم في آسيا، ومرشحة لزمالة أكاديمية العالم الإسلامي للعلوم.


وحازت على جائزة "كليمنتينا سادوا" التي تمنح للمهندسات والأكاديميات المتميزات في مجال الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، وجائزة قاعة مشاهير المرأة في العلوم من السفارة الأميركية في عمان، و جائزة هشام حجاوي للعلوم التطبيقية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
جامعة الاميرة سمية

جامعة الأميرة سمية تظفر ببطولة الجامعات الأردنية للمبارزة

Toyota Mirai - FCEV

الانتقال إلى مجتمع محايد للكربون لا يستثني أحداً هو الحل الأمثل لتحقيق الاستدامة في التنقل

Etihad Bank - eShop-Social Media_1200x1200

زين تُطلق حملة الدفع المُيسّر على متجرها الإلكتروني (Zain eShop) بالتعاون مع بنك الاتحاد

8. Galaxy Watch4_Lifestyle_Outbox Strap1

سامسونج ترتقي بتجربة الساعة الذكية إلى المستوى التالي مع طرحها ساعتي جالاكسي Watch4 و Watch4 Classic

McDonalds Logo

ماكدونالدز الأردن تفتتح فرعها الجديد في سوق باب المدينه بمدينه الزرقاء

Nova8_1080x1080_AR-1

HUAWEI nova 8... أداء قوي وتصميم عصري وكاميرا استثنائية

أخبار متعلقة
ROBI0171

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي و مجموعة الوكيل للإعلام تبرمان اتفاقية تعاون في مجال اللوحات الرقمية

0

زين الراعي الرسمي لمسيرة مالكي دراجات هارلي الأردن