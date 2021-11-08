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الإثنين، 08-11-2021 02:22 م

جامعة الأميرة سمية تظفر ببطولة الجامعات الأردنية للمبارزة

جامعة الاميرة سمية


الوكيل الإخباري - ظفرت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، بكأس بطولة الجامعات الأردنية للمبارزة، التي نظمتها الجامعة ضمن احتفالاتها بمئوية الدولة الأردنية.

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ونظمت البطولة، بالتعاون مع رابطة اللاعبين الدوليين، والاتحاد الأردني للمبارزة، وبتنسيق من مؤسسة قعوار لإقامة الفعاليات والبطولات الرياضية.


وشارك في البطولة، التي أقيمت في صالة الاتحاد الأردني للمبارزة في مدينة الحسين الرياضية، جامعات عمان الأهلية التي حلت بالمركز الثاني في الترتيب العام، والأردنية والبترا والزرقاء والبلقاء التطبيقية، والجامعة الأميركية.


وخلال حفل تتويج الفائزين، أشاد نائب رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتور محمد صبابحة، بالفرق المشاركة واللاعبين وحماسهم وروحهم الرياضية العالية، مؤكدا أن الجامعة حرصت وبتوجيهات من سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمناء الجامعة على إقامة البطولات الرياضية، لدورها في صقل مواهب الطلبة ودعم أنشطتهم.


وأشار بيان عن الجامعة اليوم الاثنين، إلى أن الطالب صهيب ديراوي من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا فاز بذهبية سلاح "الفلورية"، فيما نال قصي حبوب من جامعة البلقاء التطبيقية، الميدالية فضية ، لتذهب البرونزية إلى اللاعب إياس الزمر من مركز الاتحاد، والطالب غيث مغايرة  من جامعة البلقاء التطبيقية.


وفي سلاح السابر، فاز الطالب عبدالله طحلة من جامعة عمان الأهلية بالذهبية، واللاعب أحمد عماوي من الاتحاد بالفضية، فيما حصل على البرونزية أسامة المصري من جامعة الزرقاء، ومحمود الناصر من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.


وفي سلاح الايبية طلاب، فقد حصل اللاعب عبدالله الناصر من الاتحاد على الذهبية، والطالب حمزة الزبيدي من جامعة عمان الأهلية على الفضية، فيما حصل على البرونزية كل من إياد عودة وغيث مغايرة من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.


وفي سلاح الايبية طالبات، فازت بالذهبية الطالبة دينا منسي من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وحصلت اللاعبة بترا عساف من الاتحاد على الفضية، وذهبت البرونزية إلى بلقيس القضاة من الجامعة الاردنية وشهد كلوب من الاتحاد.
وفي سلاح الفلورية طالبات، حصلت الطالبة رؤى المجالي من الجامعة الأردنية على الذهبية وزين بسيسة من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا على الفضية، فيما حصلت على البرونزية كل من الطالبة فتون الطويل من الجامعة الأردنية وميرا عزيزية من الاتحاد.


 




 

 


 

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