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الأحد، 25-10-2020 12:48 م

جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تحصل على النجوم الخمس في تقييم QS Stars

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الوكيل الاخباري - حصلت جامعةُ الأميرة سمية للتكنولوجيا على النجوم الخمس، دفعةً واحدة، وفي جميع محاور QS Stars Rating العالمي، لتكون الأولى من بين الجامعات الأردنية التي تنال هذا التقييم العالي، دون المرور بمراحله المتدرجة، من الثلاث نجوم إلى الخمس، والأولى في المنطقة التي تحصل على النجوم الخمس لكل محور من محاور التقييم. 

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وثمّن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي حصول الجامعة على هذا التقييم، مقدراً قيمته المضافة وأثره على السمعة العالمية للجامعة، مبيناً أنه يضاف إلى ما حققته الجامعة من مركز متقدم في التصنيف العالمي للجامعات(QS World University Rankings ) ، رغم صغر حجمها، وقلة عدد طلبتها نسبياً، مؤكداً سعيها لتكون ضمن قائمة أفضل ٥٠٠ جامعة عالمية في السنوات القادمة.

 

ويعدُّ QS STARS RATING  نظام تقييم لأداء الجامعات حول العالم، استحدثته مؤسسة QS intelligence unit عام 2010، ويقدم تقييمات أكثر عمقاً ودقة، ويعتمد مجموعة من المعايير تتمثل بالتدريس والبحث العلمي، والتوظيف في الجامعة، والمسؤولية الاجتماعية، ومعيار العالمية والشمولية، والتسهيلات التي تعكس جودة الخدمات والمرافق المتاحة للطلبة، ومعيار خدمة المجتمع.

 

ويجدر بالذكر أن الجامعة حسب التصنيف العالمي للجامعات 2020  QS Ranking حلّت في المركز الأول محلياً، وفي المرتبة 16 من بين 1300 جامعة في المنطقة العربية، في معيار نسبة عدد الأبحاث المنشورة إلى عدد أعضاء الهيئة التدريسية، وأن جميع كلياتها معتمدة اعتمادا دولياً: كلية المللك طلال لتكنولوجيا الأعمال AACSB، وABET لبرامج كليتي الملك عبدالله الثاني للهندسة، والملك حسين لتكنولوجيا المعلومات. 

 


 




 

 


 

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