جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا تحقّق المركز الأول محلياً ومراكز متقدمة عالمياً في مسابقة Datathon

الوكيل الاخباري - حقّقت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا المركز الأول محلياً ومراكز متقدّمة عالمياً في مسابقة Datathon التابعة لجامعة ستانفورد الأمريكية بمشاركة 808 فريقا من جامعات حول العالم.

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هذا وحقّق الفريق المكون من الطلبة: سما زوايدة، تمارا الكواملة، وليد عمرو، وركان عرموش المركز 40 عالمياً، والفريق المكون من أسامة ركان، ريما أبو الرب، وراما العلاونة المركز 54 عالمياً، والفريق المكون من يوسف فريج ونورا عبد الحافظ 97 عالمياً، وجميعهم سنة ثانية في تخصص علم البيانات والذكاء الاصطناعي في كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة، وأعضاء في نادي البيانات بإشراف الدكتورة نائلة الماضي والدكتور إبراهيم أبو الهول، وبشرى الحجاوي.



وهنّأ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي الطلبة ومشرفيهم على فوزهم المتميز مؤكداً على توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء الجامعة، في السعي نحو المشاركة الفاعلة في مسابقات دولية لما لهذا من أثر إيجابي على تحصيل الطلبة للخبرات والمهارات العلمية والعملية وصقل مواهبهم.



وبدورها قالت رئيسة قسم علم البيانات في الكلية الدكتورة نائلة الماضي إن طبيعة هذه المسابقة تطلبت معالجة بيانات كبيرة لغرف العناية المركزة في المستشفيات، وبناء برنامج حاسوبي للتنبؤ بمرض السكري مضيفة أنها شهدت تنافسا شديدا ومشاركة كبيرة من علماء بيانات وخبراء يعملون في شركات عالمية مثل google.



ويذكر أن الجامعة قادت فريقاً أردنياً أحرز المركز الأول بمسابقة هواوي 2020 العالمية، وحصلت على المركزين الثاني والثالث بجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية لعام 2020، وأحرزت المركزَ الأول عالمياً في مسابقة البرمجة IEEEXtreme وحصدت المركزين الأول والثاني في المسابقة العربية للبرمجة والتي أقيمت عام 2019، والمركز الأول على الشرق الأوسط وأفريقيا في مسابقة ACM العالمية للبرمجةللعام 2018.



