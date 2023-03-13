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الإثنين، 13-03-2023 12:01 م

جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تظفر ببطولة "ميلاد القائد لكرة السلة "

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الوكيل الإخباري - توج فريق جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بطلا في "بطولة ميلاد القائد لكرة السلة " ضمن احتفالات الأسرة الاردنية بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.

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ونظمت الجامعة البطولة بالتعاون مع  wolves academy، وبمشاركة واسعة من الجامعات ومؤسسات المجتمع المحلي، وبحضور عمداء شؤون طلبة الجامعات المشاركة.

وظفر فريق الجامعة بالمركز الأول، كما فاز  بالمركز الثاني منتخب المنطقة العسكرية الوسطى ، أما المركز الثالث فحصلت عليه الجامعة الألمانية الأردنية.

وأكد عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور رامي سالم  حرص الجامعة على تعزيز المشاركة في الاحتفالات الوطنية من خلال مشاركة الطلبة بالانشطة اللامنهجية وتحفيز روح الفريق الواحد والتنافسية مع زملائهم في مختلف الجامعات الشقيقة.

وأعرب الدكتور رامي سالم عن مدى اعتزازه وفخره بطلبة الجامعة الذين يتصدرون بنتائجهم المشرفة المحافل المحلية والدولية بالأنشطة اللامنهجية مع الحفاظ على مسيرتهم الدراسية ونتائجهم الباهرة.

 




 

 


 

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