جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تفوز بالمراكز الأولى في مسابقة اورانج "هاكاثون الجيل الخامس"

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فاز فريقان من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالمركزين الأول والثاني في مسابقة شركة اورانج "هاكاثون الجيل الخامس" ضمن إطار مشروع "مساحة الابتكار"، الذي نظم بالشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" والشريك التقني نوكيا، متزامناً مع استعداد أورنج الأردن لإطلاق هذه التقنية في السوق قريباً.وضم فريق اورانج الفائز بالمركز الأول الطالب موسى محمد موسى ابو ميزر من قسم علم البيانات والذكاء الاصطناعي في كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة. كما فاز بالمركز الثاني فريق (AIES ) الذي ضم كلا من الطلبة ( أحمد طارق عبد الرحمن حماد، سيلين أمجد حسين قراجه، عمر حافظ جودت حوراني، عمر حسن تحسين مصطفى).كما تأهل فريق SpeedX ضمن افضل 6 فرق منافسة، وقد ضم كلا من الطلبة (محمد حسين اسماعيل ابو عريضه، رامي عبدالحليم حافظ ابو كشك، مايا محمد ياسين عواد)، وبإشراف الدكتور عمار عودة لكافة الفرق الفائزة والمشاركة في المسابقة.وأعربت رئيس الجامعة الاستاذ الدكتورة وجدان ابو الهيجاء عن فخرها بالطلبة الفائزين على هذا الإنجاز المشرف، الذي يعكس العمل الجاد والمثابرة الكبيرة التي يقدمها أعضاء فريق الطلبة المشاركين في المسابقة، والذين أظهروا مهارات مميزة في مجال البرمجة والحلول الذكية، وهو ما يؤكد على جودة التعليم والتدريب المقدم في الجامعة ودورها الريادي في تطوير مهارات الشباب وتجهيزهم لمواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية.ومن جانبه، أشاد عميد كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة الأستاذ الدكتور أشرف أحمد، بالقدرات والمهارات الفنية والإبداعية التي يمتلكها طلبة الكلية الذين حققوا المراكز الأولى في أول مشاركة لهم في هذه المسابقة المتخصصة وهو مايعكس مدى الترابط والانسجام بين ما تطرحه الجامعة من تخصصات وتدريب وما يتطلبه سوق العمل من مهارات تقنية مميزة.ويذكر أن مشروع "مساحة الابتكار"، هو برنامج مدته ثلاث سنوات، يتم تنفيذه بدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج الابتكار من أجل نمو المشاريع وفرص العمل "ابتكار اردن" لأجل التمكين الرقمي وتعزيز ثقافة الابتكار على نطاق واسع. ويأتي تنظيم هاكاثون الجيل الخامس ليدعم أفكار المبدعين من خلال تسخير تقنية الجيل الخامس في قطاعات محددة من أجل تطوير قدراتها، وإطلاق العنان للإمكانات الجديدة، وإعداد الشباب الأردني للنقلات الرقمية القادمة.