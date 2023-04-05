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الأربعاء، 05-04-2023 09:08 ص

جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تفوز بالمركز الأول محلياً في المسابقة الدولية الثامنة عشرة للإلكترونيات الدقيقة وتتأهل للتصفيات العالمية

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الوكيل الإخباري - فاز الطالب محمد الخماش من كلية الملك عبدالله الثاني للهندسة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالمركز الأول محلياً في المسابقة الدولية الثامنة عشرة للإلكترونيات الدقيقة.

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وبمشاركة متسابقين من أربع جامعات أردنية، متأهلاً إلى التصفيات النهائية للمسابقة على مستوى العالم، والمنوي عقدها في أرمينيا في شهر تشرين الأول من هذا العام.

وأعربت رئيس الجامعة الاستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء عن فخرها واعتزازها بطلبة كلية الملك عبدالله الثاني للهندسة الذين ما زالوا يحافظون على حصاد المركز الأول في هذه المسابقة كل عام ، والتي تهدف إلى تنمية المهارات الحديثة لدى المهندسين اليافعين في مجال التكنولوجيا المتطورة، وتهتم بالترويج لتطوير الإلكترونيات الدقيقة في الدول المشاركة فيها.

وثمنت الدكتورة أبو الهيجاء، جهود الطالب خماش لتحقيقه هذا الانجاز المشرف وتمثيله للأردن في نهائيات المسابقة، وحرص الجامعة على مشاركة طلبتها في هذه المسابقات التي تسهم في رفع اسم الجامعة على المستوى العالمي والدخول في مصاف الجامعات العالمية.

ويذكر أن المسابقة سنوياً تعقدها شركة Synopsys العالمية المتميزة في مجال تطوير الدارات المتكاملة والبرمجيات المستخدمة في تطويرها منذ عام 2006، ويشارك فيها متسابقون يمثلون أكثر من 15 بلدا حول العالم.

 




 

 


 

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