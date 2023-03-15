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الأربعاء، 15-03-2023 03:56 م

جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تفوز بالمركز الأول مسابقة أمن المعلومات الوطنية “JUST-CTF-V4”

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الوكيل الإخباري - فازت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالمركز الأول في مسابقة أمن المعلومات الوطنية “JUST-CTF-V4” بنسختها الرابعة، إضافة إلى الفوز بالمركز الثالث، والخامس والعاشر، خلال المسابقة التي نظمتها جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية بمشاركة أكثر من 250 طالبا يمثلون 70 فريقاً من مختلف الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة ومؤسسات أخرى.

وضم فريق Luigi  الفائز بالمركز الأول كلاً من الطلبة؛ أحمد الجندي، عمر حمادة، حمزة السحت، نزار الدرادكه، كما حصد فريق CBL المركز الثالث والمكون من الطلبة: حمزة نور، باسل طهبوب، زياد الشريف، فواز الخالدي، أما فريق M0ther5h1p الحاصل على المركز الخامس قد تكون من الطلبة ؛ سيف النعيمات، صالح الهنيدي، مصطفى الشوا، محمد السعدي،  فيما حصل على المركز العاشر فريق FL4G5_L34K3D المكون من الطلبة؛ يوسف نهيا، مهند عويس، علي خليل، مجد أبو دوش.

ومن جانبها، ثمنت رئيس الجامعة الاستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، هذا الفوز الذي حققه طلبة الجامعة وسفرائها في كافة المحافل المحلية والعالمية. مؤكدة أنه استحقاق لتميز الطلبة الذين يحافظون على تحصيلهم الأكاديمي المرتفع وحضورهم الدائم  في مسابقات البرمجة المحلية والعالمية ما يسهم في تنمية تحصيلهم الاكاديمي وصقل مهاراتهم العملية. فالجامعة  تعد رافداً يحتضن كفاءات طلابية ريادية متميزة تليق بسمعتها ومكانتها على المستويين المحلي والعالمي.

كما أعرب عميد كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة الدكتور أشرف أحمد، عن فخره واعتزازه بالطلبة الفائزين الذين يسعون بكل جد ومثابرة لتمثيل الجامعة بأبهى صورة تتلاءم مع البرامج التي تطرحها الكلية و المهارات البرمجية التي يتمتع بها الطلبة.

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مبيناً أن المسابقة تهدف إلى تقوية مهارات الطلبة في مجال الأمن السيبراني، وزيادة فرص توظيفهم في قطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث تضمنت سلسلة من التحديات التي تتطلب استخدام مهارات  احترافية لحلها.

 




 

 


 

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