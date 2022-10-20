جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تقيم مؤتمر Jobstack العالمي في نسخته الخامسة

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الوكيل الإخباري - تعقد جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا على مدار يومين وبشراكة استراتيجية مع شركتي Galaxy للتكنولوجيا الأردنية وشركة Talents Arena المصرية مؤتمر Jobstack العالمي في نسخته الخامسة بمشاركة 30 شركة متخصصة محليا وعالميا و10000 شخص مع مختلف دول العالم عبر الإنترنت، تعرض من خلاله 700 فرصة عمل في المجالات التقنية المتنوعة.ويشكّل المؤتمر، الذي حضر نسخه السابقة 25 ألف مبرمج وتقني فرصة للقاء الباحثين عن العمل بشركات ومختصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاطلاع على المستجدات التقنية في علوم البيانات، تطوير الويب، البرمجيات المتقدمة، الذكاء الاصطناعي، إدارة المشروعات، والأتمتة.وفي حفل الافتتاح أشادت القائم بأعمال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء بأهمية المؤتمر، ودوره في سدّ الفجوة بين احتياجات سوق العمل والطلب على متخصصي تكنولوجيا المعلومات المهرة في المنطقة والأردن.وأضافت أبو الهيجاء أن الجامعة تستلهم رؤيتها من صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن رئيس الجمعية العلمية الملكية، رئيس مجلس الأمناء الجامعة، لتكون جامعة رائدة في الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا الأعمال، ومتميزة في جودة التعليم، وبناء قاعدة بحثية متينة، وتعزيز مجتمع المعرفة المبتكر.ونوّهت أبوالهيجاء إلى أن برامج درجة الدكتوراة والماجستير في الجامعة موجهة نحو البحث العلمي الرصين، وتم تصميمها لتناسب سوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.كما وأعربت المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة تالنتس أرينا الدكتورة آية الجبيلي عن سعادتها بالشراكة مع الجامعة، مثنية على مكانتها وسمعتها وتميز خريجيها مبينة أن المؤتمر حلقة وصل حيوية بين الشركات والمتخصصين من جهة، والباحثين عن العمل من جهة ثانية.ومن جانبها أكّدت المديرة التنفيذية لشركة جالاكسي الدكتورة ريما دياب على أهمية مواكبة التخصصات الجامعية لمتطلبات أسواق العمل وأن المؤتمر يتيح الفرص المثالية للقاء الشركات مع الباحثين عن العمل.هذا وقدم عقب جلسة الافتتاح مستشار رئيس الجمعية العلمية الملكية للتكنولوجيا / مدير عام جمعية المهارات الرقمية الدكتور نبيل الفيومي محاضرة حول الثورة الصناعية الرابعة والسبل المثلى للتعامل معها والمهارات المطلوبة لمواكبتها.