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الثلاثاء، 05-07-2022 02:20 م

جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا تكرِّم طالبها الفائز بجائزة الدكتور يعقوب ناصر الدين للقراءة الحرة والكتابة الإبداعية

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الوكيل الإخباري - كرّم رئيس جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا الطالب مثنّى ماهر عبدالله عتال من كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال تخصص إدارة أعمال في الجامعة، لحصوله على المركز الأوّل بجائزة الدكتور يعقوب ناصر الدين للقراءة الحرة والكتابة الابداعية في محور المقالة، والتي نظمتها جامعة الشرق الأوسط لطلبة الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة.

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وأشاد الرفاعي، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأستاذ الدكتور محمد صبابحه وعميد شؤون الطلبة الدكتور رامي سالم بالطالب الفائز، مثنيا على أهمية التفاعل الواعي مع القضايا الحياتية من خلال الكتابة الإبداعية المؤثرة، شاكرا عمادة شؤون الطلبة على متابعتهم وجهودهم الحثيثة في كل ما يهم الطلبة ويثري حياتهم الجامعية.  


وأضاف الرفاعي أن الجامعة، ورغم تخصصها التكنولوجي، تولي مواهب طلبتها الثقافية والفنية والرياضية اهتماما كبيرا، وتعمد إلى صقلها ورعايتها، وتوفير كل ما من شأنه تنمية شخصية الطالب وتكاملها.
يذكر أن المقالة الفائزة، والتي جاءت بعنوان  "مُدّعو الكمَال"، تعالج قضية التنمر كحالة اجتماعية وأخلاقية.

 




 

 


 

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