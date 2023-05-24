جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تكرم طلبتها المتفوقين رياضياً

الوكيل الإخباري -

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كرمت رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا طلبة الجامعة الفائزين بالمسابقات الرياضية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي للعام الدراسي 2023/2022، بتنظيم من مكتب رعاية الموهوبين في عمادة القبول والتسجيل، وبحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الادارية الاستاذ الدكتور بسام حمو، وعميد القبول والتسجيل الأستاذ الدكتور عبدالغفور ابراهيم الصيدي، وعميد شؤون الطلبة الدكتور رامي سالم وعدد من عمداء الكليات، ورئيس قسم النشاط الرياضي ياسر مصلح، والمدرب الرياضي عماد عيسى .و أكد عميد القبول والتسجيل الاستاذ الدكتور عبدالغفور ابراهيم الصيدي، أن هذا التكريم يعقد بشكل دوري بهدف تحفيز الطلبة على مواصلة مسيرة التميز والانجاز التي انتهجوها وهم على مقاعدهم الدراسية وتعزز فيهم روح التنافس.ومن جانبه، قدم عميد شؤون الطلبة الدكتور رامي سالم، شكره الموصول لعمادة القبول والتسجيل الذي بدأ هذا التكريم بلفتة كريمة وباتت اليوم نهج فخر واعتزاز بطلبة الجامعة الذين يرفعون اسم الجامعة و الأردن عالياً، وعلى وجه التحديد الطلبة الفائزين بالمسابقات الرياضية بالرغم من عدم وجود كلية تربية رياضية في الجامعة وهو دليل على أن العبرة بالجودة والنوعية وليست بالكم. مؤكداً حرص إدارة الجامعة على بذل قصارى جهدها في دعم طلبتها ومواهبهم مع المحافظة على تحصيلهم الأكاديمي المميز.