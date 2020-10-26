جامعةُ الأميرة سميّة للتكنولوجيا تنتزعُ المركزَ الأول عالمياً في مسابقة البرمجة IEEEXtreme

الوكيل الاخباري - وسطَ تنافسٍ منقطع النظير، انتزعت جامعةُ الأميرة سمية للتكنولوجيا المركز الأول على مستوى العالم، ومراكز متقدمة أخرى، في مسابقة البرمجة السنوية IEEEXtreme، بتنظيم من منظمة IEEE العالمية، وبمشاركة 4555 فريقاً متفوّقة على جامعات عالمية مرموقة كمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT، وجامعة الينوي الأمريكية، وجامعة ماجيل الكندية، وجامعة كلفورنيا/ بيركلي، وغيرها، وقد دأبت الجامعة على المشاركة في هذه المسابقة وأحرزت في العام الماضي المركزين الرابع والسادس عالمياً، والأول عربياً لست سنوات متتالية.

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وجاء فوز الجامعة بالمركز الأول عالمياً من خلال الفريق Aurora المكون من: محمد أبو عبود، حمزة زاغة، ومعتصم الكايد، من طلبة كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة.



هذا وهنأت صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء الجامعة، الفرق الفائزة، مباركة منجزها التاريخي الكبير، الذي يرسخ حضور الجامعة عالمياً، مشيدة سموها بجهود الطلبة والمشرفين عليهم، وسعيهم المتواصل لصقل مهاراتهم العلمية والعملية، مما أتاح لهم هذا التميز الكبير.



وبدوره قال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي "إن الفوز يحقّق رؤى وتطلعات صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة، في وضع المملكة الأردنية الهاشمية على خريطة الدول المتقدمة تكنولوجياً"، مبيّناً أن سموها كانت على متابعة مباشرة أولاً بأولاً مع الفرق المشاركة طيلة المسابقة التي استمرت 24 ساعة، الأمر الذي رفع من عزيمتهم وإصرارهم في نيل هذه المرتبة الرفيعة المستحقة.



وذكر الرئيس أن أهمية المسابقة تكمنُ في إثراء الروح التنافسية العالية لدى طلبة الجامعة، وتدعم فرص حصولهم على خبرات كبيرة، مؤكداً أن الجامعة تحثُّ خطاها بوتيرة كبيرة نحو التنافسية العالمية.



وفي هذه المسابقة، التي شاركت فيها الجامعة ب11 فريقاً، حقّق فريق maxFlowWhiteBeard المكون من الطلبة: عبدالله المنصور، محمد الكيلاني، أحمد جابر المركز (10)، فيما حقق المركز (78)فريق FracturedButWhole المكون من: عمر الأسير، أحمد حمّودة، وليث السقّا.

والمركز (79) فريق GoldenWindالمكون من: أمل طه، ديمة عرفات، عبدالعزيز حمدان. والمركز (101) بفريق ShadowPSUT المكون من: شهد المشني، زينة المشني، وحمزة زيادة، بأشرف وتدريب ومتابعة عميد الكلية الدكتور أشرف أحمد، والدكتور فراس غانم.





ويذكر أن IEEEXtreme مسابقة برمجة عالمية، يشارك فيها الطلاب الأعضاء بمنظمة IEEE من المبرمجين حول العالم، بحيث تُطرح مُشكلةٌ على المشاركين في كل ساعة من فترة المسابقة لحلّها والتغلب عليها. وأن منظمة IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers )، منظمة خاصة غير حكومية، وليست ربحية تعنى بتطوير وابتكار أحدث التقنيات في عالم الكهرباء والإلكترونيات، تم أنشاؤها عام 1963 .





ويذكر أنّ الجامعة حصدت الميداليتين الذهبية والبرونزية في مسابقة البرمجة العربية للشرق الأوسط وإفريقيا بمشاركة 1500 متسابقاً يمثلون 200 مؤسسة تعلمية من 30 دولة في ربيع هذا العام، كما ونالت لقب بطل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مسابقة البرمجة على مستوى العالم2018 ACM – ICPC، وحصلت قبل أيام على النجوم الخمس في التقييم العالمي QS SRATS RATING



