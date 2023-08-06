جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تنظم فعالية " شو بدك تتخصص 2023 "

الوكيل الإخباري -

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تحت رعاية رئيس جامعه الأميره سميه للتكنولوجيا الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء نظمت عمادة القبول والتسجيل في الجامعة فعالية " شو بدك تتخصص 2023 "، والتي تنظمها العمادة بشكل سنوي.وتهدف فعالية "شو بدك تتخصص" والتي شارك بها نائب الرئيس الأستاذ الدكتور بسام حمو واعضاء مجلس عمداء الجامعة ورؤساء الأقسام الاكاديمية، تعريف طلبة الثانوية العامة وذويهم بالجامعة وما تطرحه من تخصصات ومتطلبات الدراسة فيها، وتعزيز منظومة التواصل مع المجتمع المحلي.وقال عميد القبول والتسجيل الأستاذ الدكتور عبدالغفور ابراهيم الصيدي: "أننا في العمادة نسعى جاهدين إلى حوار تفاعلي مع الطلبة المقبلين على الدراسة الجامعية وذويهم، من خلال تقديم شرح مفصل حول التخصصات ومجالات التوظيف والامتيازات التي يحصل عليها الطلبة من خلال دراستهم لتخصصات فريدة ومطلوبة في سوق العمل، بالإضافة إلى الاجابة عن الاستفسارات والتساؤلات التي يطرحها الطلبة وذويهم، والتعريف بالمكاتب والاندية الطلابية والانشطة اللامنهجية التي يشارك بها طلبة الجامعة.وأشار الدكتور الصيدي إلى أن نسبة توظيف خريجي الجامعة في الستة أشهر الأولى من تخرجهم تصل إلى 93%، وأن الجامعة وبتوجيهات من صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمنائها تركّز على طرح التخصصات الفريدة والمتميزة على مستوى المنطقة، كما تحرص على تخريج طلبة مزودين بالعلم و المهارات اللازمة لدخول سوق العمل، وتطوير الخطط الدراسية بشكل مستمر وفقا لمتطلبات سوق العمل المتجددة.ومن الجدير بالذكر، انه سيتم عقد جلسات تعريفية بكل كلية، ولقاء مع الطلبة وذويهم افتراضيا (اونلاين).