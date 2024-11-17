جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ومنصة زين تُعلنان انطلاق فعاليات اسبوع الريادة العالمي بنسخته الـ 16

الوكيل الإخباري- اعلنت رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء عن انطلاق فعاليات أسبوع الريادة العالمي بنسخته السادسة عشر، والذي ينظمه مركز الملكة رانيا في الجامعة، و بشراكة استراتيجية مع منصة زين للإبداع (ZINC). و تنطلق الفعاليات عبر تقنية الاتصال المرئي والاتصال الوجاهي، والمستمرة حتى تاريخ 24 من الشهر الحالي.

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وأعربت رئيس الجامعة الدكتورة أبو الهيجاء، عن فخرها ببيئة الريادة التي عززها المركز منذ تأسيسه في الجامعة عام 2004، و بتوجيهات ودعم متواصل من صاحبة سمو الأميرة سمية بنت الحسن حفظها الله رئيس الجمعية العلمية الملكية ورئيس مجلس أمناء الجامعة لتكون نبراسا ودليلاً نحو التميز والعالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. مشيدة بأسبوع الريادة العالمي الذي يُعد فرصة استثنائية للاحتفاء بروح الريادة والابتكار في الأردن، و بشراكات مميزة مع 180 شريكا.



وأضافت الدكتورة أبو الهيجاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في الفرع الرئيسي لمنصة زين للإبداع بمجمع الملك الحسين للأعمال، قائلة: " نحن في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، نؤمن أن الريادة هي مفتاح التقدم والتطور، وأن الشباب هم عماد هذا التحول. ولذلك، وضعنا تطوير القدرات الريادية في مقدمة أولوياتنا الأكاديمية، ونعمل جاهدين على توفير بيئة تعليمية تشجع الطلبة على الابتكار، وتحفزهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، ومن خلال دعمنا لمركز الملكة رانيا للريادة، نزودهم بالأدوات والمعرفة اللازمة للنجاح في رحلتهم الريادية".



وأشار مدير مركز الملكة رانيا للريادة في الجامعة محمد عبيدات ، إلى أن اسبوع الريادة العالمي هو أكبر حدث عالمي للاحتفاء بالمبتكرين ومبدعي فرص العمل الذين يطلقون الشركات الناشئة لتحقيق أفكارهم على أرض الواقع، ودفع النمو الاقتصادي وزيادة رفاهية المجتمعات.



وأضاف عبيدات أن فعاليات الأسبوع لهذا العام تتمحور في مجالات: النظم البيئية، التعليم، الشمول، السياسة، وفي كافة محافظات المملكة. كما يعقد في هذه النسخة مجموعة متنوعة من الفعاليات تشمل، محاضرات، ورش عمل، جلسات حوارية، وفرص للتواصل والتوسع في شبكات العلاقات المهنية في مجال الريادة والابتكار.



من جانبه أعرب المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار والاستدامة في شركة زين الأردن؛ طارق البيطار، عن اعتزاز الشركة بالشراكة الاستراتيجية الممتدة التي تجمعها مع مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، لإطلاق فعاليات أسبوع الريادة العالمي، والذي أصبح بمثابة مناسبة سنوية ينتظرها الشباب والرياديين وكل العاملين في قطاع ريادة الاعمال في المملكة، مشيراً بأن المنصّة ستستضيف عدد من الفعاليات في مختلف فروعها المتواجدة بعدّة محافظات بالمملكة، والتي ستتناول أهم مجالات ريادة الأعمال التي تلبي احتياجات السوق، وتسهم بتمكين الرياديين من تطوير مشاريعهم وأفكارهم.