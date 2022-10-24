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الإثنين، 24-10-2022 09:50 ص

جامعة الأميرة سمية ومعهد المحاسبين يبحثان تفعيل المبادرات الأكاديمية والمهنية

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الوكيل الإخباري - بحثت القائم بأعمال رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، ومدير العلاقات الأكاديمي في معهد المحاسبين الإداريين العالمي IMA ريشي مالهوترا آفاق التعاون بين الجامعة والمعهد.
وجرى البحث في اللقاء الذي حضره رئيس الجمعية الأردنية للمحاسبين الإداريين نسيم قرمش، ومدير العمليات في الجمعية ايمان بوتاي، وعميد كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال الدكتور جورج سمور وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في قسم المحاسبة، توفير مبادرات اكاديمية ومهنية ومنح وإعفاءات خاصة بالامتحانات التي يعقدها المعهد وفق الاتفاقية الموقعة بين الطرفين سابقا.

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 وعلى هامش الزيارة قدّم مدير العلاقات الأكاديمي في المعهد، ورئيس الجمعية شروحا مفصلة لطلبة قسم المحاسبة حول شهادة المحاسب الإداري المعتمد CMA  التي يقدمها المعهد للعاملين في مجالات المالية والمحاسبة وأهميتها كمعيار عالمي للمحاسبين الإداريين والخبراء الماليين.


    يذكر أن المعهد جهة رائدة تمكّن المهنيين في المحاسبة الإدارية والتمويل من التميّز والتفوّق في الأداء، يرجع تأسيسه إلى عام 1919م، وينتسب إليه أكثر من 140 ألف عضو حول العالم.
 

 




 

 


 

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