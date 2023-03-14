جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا الاولى عالمياً في مسابقة EY Open Science Data Challenge

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

حصل فريق كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة في جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا على المركز الأول عالمياً، في مسابقة EY Open Science Data Challenge ، والتي نظمتها شركة Ernst and Young على مستوى العالم، بمشاركة واسعة من مختلف الجامعات على مستوى العالم.وضم فريق الجامعة الفائز كلا من طلبة قسم علم البيانات؛ ركان عرموش، جود مسعود .وهنّأت رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة وجدان ابو الهيجاء، الطلبة الفائزين على فوزهم المتميز، والنتائج الباهرة التي حققوها على المستوى العالمي.مثمنة المشاركات الطلابية وحرص كليات الجامعة على تواجد طلبتها في المنافسات العالمية التي يحققون فيها المراكز الاولى و المتقدمة التي تعكس قوة الترابط بين البرامج الدراسية والمهارات العملية التي يمتلكها الطلبة وأثرها الإيجابي على الجامعة وطلبتها.ومن جانبه، أثنى عميد كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة الدكتور أشرف أحمد ، على تميز طلبة وأساتذة الكلية الذي يواصلون العمل بجد ومتابعة حثيثة لكافة التطورات في قطاع البيانات والبرمجة.وأشار الدكتور أشرف أحمد ، إلى أن الطلاب بنوا نظام ذكاء اصطناعي للتعرف على المناطق المزروعة بمحاصيل معينة من خلال صور الأقمار الاصطناعية، بهدف محاربة الفقر الغذائي و التصحر.