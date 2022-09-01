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الخميس، 01-09-2022 02:04 م

جامعة الحسين التقنيّة تعلن إطلاق منح صندوق دعم الطالب

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الوكيل الإخباري - تعلن جامعة الحسين التقنيّة، إحدى مبادرات مؤسّسة وليّ العهد، عن إطلاق منح صندوق دعم الطلبة للعام الدراسي 2022/2023، والذي يستهدف الطلبة الجدد الشغوفين بتلقي تعلّم تقني، وبالمجالات الهندسيّة التقنيّة المواكبة لسوق العمل الحديث. حيث يقدّم الصندوق خمسة أنواع من المنح، والتي توفّر ما مجموعه 61 مقعدًا لمختلف برامج الجامعة. 

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 وتتلخّص الخمس منح المقدّمة في منحة لمتفوّقي الثانويّة العامّة بنسبة خصم 100% على الرسوم الدراسيّة، ومنح أوائل المحافظات الأردنيّة بنسبة خصم 50% على الرسوم الدراسيّة، وأربعة منح للطلبة الأكثر حاجة بنسبة خصم 100% شاملة جميع الرسوم، وعشرون منحةً لأبناء القوّات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة بنسبة خصم 25% على الرسوم الدراسيّة للدرجة التقنيّة، وعشرون أخرى لأبناء المعلّمين نسبة خصم 25% على الرسوم الدراسيّة للدرجة التقنيّة.   

:وكما أعلنت الجامعة أن باب التقديم للمنح مفتوح منذ اليوم، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة وعبر الرابط
 https://www.htu.edu.jo/#/Scholarships

 أو من خلال زيارة الجامعة داخل مجمّع الحسين للأعمال، عمّان، أو الاتصال بالرقم المباشر للجامعة ٠٦٥٨٠٨٧٨٧

 
ويذكر أن جامعة الحسين التقنيّة تأسّست لتعزيز التعليم التقني في الأردن، وتمنح درجة البكالوريوس والدرجة الجامعيّة المتوسّطة في تخصّصات الهندسة وعلم الحاسوب فقط

 




 

 


 

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