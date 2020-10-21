جامعة الشرق الأوسط تبحث آلية التدريس على الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2020/2021

الوكيل الاخباري – عقد رئيس جامعة الشرق الأوسط الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي، وعبر تطبيق الاتصال المرئي، وبحضور نواب الرئيس وعمداء الكليات، اجتماعا موسعا، التقى فيه أعضاء الهيئة التدريسية، هنئهم فيه بالعام الاكاديمي الجديد وبحث معهم آلية التدريس على الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2020/2021، و أطلعهم على مخرجات اجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد أبوقديس، برؤساء الجامعات الأردنية، الذي تناول البحث في قطاع التعليم العالي، خاصةً في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم والأردن وانتشار جائحة الكورونا.

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وتطرق الدكتور الحلحولي إلى جملة الأهداف التي تسعى جامعة الشرق الأوسط إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة، ومنها البحث العلمي وتوجيهه وفقاً للاولويات الوطنية واحتياجات السوق والمجتمع المحلي، وأشار الى أهمية نشر أعضاء الهيئة التدريسية أبحاثهم بشكل دوري في المجلات المصنفة بقاعدة البيانات العالمية للأبحاث (Scopus)، وإعطاء الاعتمادات والتصنيفات الدولية أهمية كبرى من قبل عمداء الكليات، للوصول إلى جودة عالية لمخرجات التعليم، ودخول التصنيفات الدولية، إضافة للتركيز على إقامة الشراكات المحلية و الدولية في البرامج الأكاديمية والبحوث، والاهتمام بالنشاطات مع الطلبة والمجتمع المحلي.







وحول نتائج اجتماع وزير التعليم والبحث العلمي برؤساء الجامعات الأردنية، أوضح الدكتور علاء الدين الحلحولي أن معالي الوزير، الأستاذ الدكتور محمد أبو قديس، شدد على ضرورة تطوير منظومة التعلم عن بعد، والعمل على تحقيق تعلم تفاعلي باستخدام منصات التعليم الإلكتروني، وذلك يتماشى مع سياسة الجامعة حيث ان عضو هيئة التدريس يقوم بإعطاء محاضراته حسب الجدول الدراسي المعلن للطلبة من خلال منصات LMS، و MS Teams والتفاعل معهم بشكل مباشر و يقوم برفع المواد على ال Cloud وتسجيل المحاضرات للطلبة ليتمكنوا من العودة إليها في أي وقت.



وفي ذات السياق، وجّه معالي الوزير، بضرورة العمل على استحداث مختبرات التدريس الافتراضية، مشيرا إلى الصعوبات التي تواجه طلبة الجامعات في التعلم عن بعد للمواد العملية، و اشار الى مبادرات الوزارة و من أهمها الجهود في توفير الأجهزة الحاسوبية، و معالجة ضعف شبكة الإنترنت في بعض المناطق النائية، مطالبا رؤساء الجامعات بالتواصل المباشر مع الطلبة للاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم واقتراحاتهم ومشاركتها مع الوزارة، كما أكد أن مجلس التعليم العالي ترك لرؤساء الجامعات الأردنية اتخاذ الإجراءات التي يرونها مناسبة فيما يتعلق بدوام أعضاء الهيئة التدريسية، وأن حضورهم إلى الحرم الجامعي يرتبط بضرورة ذلك ومدى تأثيره على سير العملية التعليمية.



كما بحث اجتماع الوزير مع رؤساء الجامعات، إجراء الامتحانات كافة، لمساقات التخصص ومتطلبات الجامعة والكلية في الحرم الجامعي، وبالطريقة الاعتيادية، وبتباعد زمني كاف لضمان عدم دخول الطلبة بأعداد كبيرة للحرم الجامعي، ومراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.



