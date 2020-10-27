جامعة الشرق الأوسط تحتفي بذكرى الهجرة النبوية الشريفة

الوكيل الاخباري - قرر رئيس جامعة الشرق الأوسط، الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي، تعطيل الجامعة أعمالها، احتفاء بذكرى الهجرة النبوية الشريفة، وذلك اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 29/10/2020.

اضافة اعلان



وأوضح الأستاذ الدكتور الحلحولي، أن الدوام الرسمي للجامعة، سيعود صباح يوم السبت الموافق 31/10/2020، فيما استثنى القرار الوحدات التي تتطلب طبيعة عملها غير ذلك.



و بهذه المناسبة، رفع رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور الحلحولي، أطيب الأمنيات وأصدق مشاعر الولاء و الإنتماء من أسرة جامعة الشرق الأوسط، إلى مقام صاحب الجلالة، الملك عبدالله الثاني أبن الحسين، أعز الله ملكه، وأن يعود على الأردن، والأمة العربية والإسلامية، باليمن والخير والبركات.



