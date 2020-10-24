جامعة الشرق الأوسط تحتفي بطلبتها الأوائل

الوكيل الاخباري - أعرب رئيس جامعة الشرق الأوسط، الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي، عن تقديره لجهود أوائل التخصصات من خريجي الجامعة، مؤكدا على مكافأتهم بمنح دراسية استحقوها لقاء مثابرتهم وتصميمهم على تحقيق أعلى الدرجات خلال مسيرتهم الدراسية.

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وبين الدكتور الحلحولي، خلال اللقاء الذي شهد حضور نواب الرئيس، اعتزازه وفخره بهذه الطاقات العلمية، مثمنا جهودهم وتفوقهم في تحصيلهم العلمي، ومشيرا في ذات الوقت إلى دور الجامعة في تخريج طلبة مؤهلين قادرين على دخول سوق العمل بجدارة، يساهمون برقي الوطن وتقدم تنمية المجتمع.



من جانبه، ناشد نائب رئيس الجامعة للشؤون القانونية والإدارية، الأستاذ الدكتور أنيس منصور، الخريجين الأوائل الحرص على المشاركة في أنشطة الجامعة المتنوعة، تحديدا من خلال استثمار ما تطرحه الأندية الطلابية في عمادة شؤون الطلبة، والتي تزيد من مهاراتهم ومعارفهم في تخصصاتهم.



بدوره، أكد عميد شؤون الطلبة، الدكتور سليم شريف، أن جامعة الشرق الأوسط تحرص على مكافأة المجدين والمتميزين في مسيرتهم العلمية، إيمانا منها أن التكريم يخلق حافزا للإبداع والريادة على مختلف الصعد، مؤكدا أن أولوية التعيين في الجامعة تمنح للطلبة الأوائل.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز القضايا والإشكاليات التي تهم الطلبة، مؤكدا حرص الجامعة على التواصل مع طلبتها والاستماع لمشاكلهم واقتراحاتهم.



