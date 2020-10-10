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السبت، 10-10-2020 03:15 م

جامعة الشرق الأوسط تستقبل طلبات الالتحاق في برامجها وتخصصاتها إلكترونيا

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الوكيل الاخباري - أعلنت دائرة القبول والتسجيل في جامعة الشرق الأوسط، إمكانية التحاق الراغبين من الطلبة والتسجيل في البرامج والتخصصات الأكاديمية في الجامعة "إلكترونيا"، من خلال منصة إلكترونية أعدت مسبقاً لاستقبال طلبات القبول للطلبة الجدد للفصل الأول من العام الجامعي 2020\2021 وذلك تحقيقا لرؤية الجامعة وتماشيا مع قرارات مجلس التعليم العالي بحيث يتاح للطلبة المتواجدين داخل الأردن او خارجه الالتحاق بالجامعة والتسجيل  بسلاسة.

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وأكدت مديرة دائرة القبول والتسجيل في الجامعة، السيدة ناديا البكري، أن المنصة ستمكن الطلبة من تقديم طلبات القبول في التخصصات والبرامج الأكاديمية التي تطرحها الجامعة في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، مبينة العديد من المميزات لهذه المنصة، وفي مقدمتها؛ إدارة طلبات القبول الكترونيا بكافة تفاصيلها، كتعبئة المعلومات الشخصية للطالب، وإدخال بيانات شهادة الثانوية العامة، وتحميل الأوراق الثبوتية، وكشف العلامات والشهادات، بالإضافة لاختيار التخصصات المطلوبة.


وأشارت البكري إلى إمكانية تسجيل الطلبة والسير في إجراءات التسجيل والالتحاق بجامعة الشرق الأوسط، من خلال الرابط
‏ https://apply.meu.edu.jo/
كما يمكن للطلبة والأهالي التواصل المباشر مع الجامعة والاستفسار او طلب المساعدة من خلال الهاتف على ارقام تم تحديدها لهذه الغاية
مركز استقطاب الطلبة:
0797122000
0799969933
للاستفسار عن البرامج الدولية:
0798002254


 




 

 


 

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