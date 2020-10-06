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الثلاثاء، 06-10-2020 02:02 م

جامعة الشرق الأوسط تعقد سلسلة ورش عمل ودورات تدريبية لتعزيز جودة الأداءالأكاديميّ

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الوكيل الاخباري – في إطار سعيها الدؤوب لتعزيز جودة الأداء الأكاديميّ على المستويات كافة، عقدت جامعة الشرق الأوسط سلسلة ورش عمل ودورات تدريبيّة استهدفت كادرها الأكاديميّ، مراعية شروط المحافظة على السلامة العامة.

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وشملت الورش والدورات مجالات متعدّدة، منها؛ الإرشاد الأكاديميّ ومعادلة المواد، وفاعليّة البرامج التعليميّة، وبناء محتوى تعليميّ إلكترونيّ، وأنظمة التعلّم الإلكتروني المختلفة، وتصميم الواجبات والامتحانات القصيرة إلكترونيًّا، وورش عمل متخصّصة في مجال ضمان الجودة. 


وقدّم الورش والدورات، التي أشرف على تنظيمها قسم الجودة في عمادة الاعتماد والجودة والمعلومات؛ عدد من أعضاء الهيئتين التدريسيّة والإداريّة الأكْفاء، كلٌّ في مجاله وتخصّصه، وسيتوالى تباعًا خلال العام الجامعيّ عقد سلسلة من الورش والدورات الأخرى، تغطي الجوانب الأكاديميّة والإداريّة كافة، وذلك في إطار سعي الجامعة الدؤوب لتطوير الأداء وتمكينه في مجالات اهتمامها المختلفة.


والجدير بالذكر أنّ جامعة الشرق الأوسط بصدد تأسيس مركز متخصّص للتعلّم الإلكترونيّ والتطوير الأكاديميّ؛ بهدف رفع سويّة الأداء الأكاديميّ بعامّة، وفي مجال التعلّم الإلكتروني بخاصة، انسجامًا مع متطلّبات المرحلة، والتوجّهات المستقبليّة في هذا المجال.


 




 

 


 

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