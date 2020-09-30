الأربعاء 30-09-2020
الوكيل الاخباري

تحديث قائمة الدول التي يستقبل منها طيرانا منتظما

الحكومة تعلن اليوم قرارا بشأن دوام طلبة المدارس

أسعار الذهب الأربعاء 30/9/2020

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

وفيات الأربعاء 30/9/2020

تراجع تأثيــر الكتلة الحارة

وزارة المالية تغلق مبناها ومكاتب مديرية التقاعد أمام المراجعين

بيان صادر عن وزارة التعليم العالي

لجنة الأوبئة : الأردن في أقصى مراحل الانتشار المجتمعي

اسماء المناطق التي سيشملها الحظر الشامل بالزرقاء




الأربعاء، 30-09-2020 09:19 ص

جامعة الشرق الأوسط تنكس علم ساريتها حدادا على وفاة أمير دولة الكويت الشقيقة

c3e036f3-87b4-46f9-915a-ca1c89e9f83e


الوكيل الاخباري – نكست جامعة الشرق الأوسط، علم ساريتها، اعلى سارية على طريق مطار الملكة علياء الدولي، حدادا على وفاة فقيد الأمتين العربيّة والإسلاميّة؛ الراحل سموّ الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.

اضافة اعلان

كما وينعى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي وأعضاء  الهيئتين التدريسية والإدارية و طلبة الجامعة، بمزيد من الحزن والأسى الفقيد الراحل، وتتوجه جامعة الشرق الأوسط بالتعزية للشعب الكويتي العزيز و لطلبة الجالية الكويتية الدارسين في مختلف كليات وجامعات المملكة الأردنية الهاشمية.


 وإنا لله وإنا إليه راجعون...


 




 

 


 

إقرأ ايضا
63fc5c38-df09-4c28-9d70-b7466efd09e0

منصّة زين للإبداع تعقد ورشة تدريبية حول إنترنت الأشياء (IOT)

y9a gaming experience -29-09-2020

استمتع بتجربة لعب فريدة من نوعها مع هاتف Huawei Y9a

WhatsApp Image 2020-09-29 at 11.31.19 AM (1)

فيسبوك تطلق حملة ترويجية جديدة بعنوان #حِب_المحلي بالتعاون مع مجموعة تي بي دبليو إيه-رعد

WhatsApp Image 2020-09-29 at 11.31.19 AM

شركة سانوفي تطلق برنامج أكاديميّة سانوفي للسّكري برعاية وزارة الصحة الأردنية وبالشراكة مع الجمعية الأمريكية للسّكري

WechatIMG72

OPPO تطلق Reno4 .. و تطلق العنان لـ أنت بأحلى صورة من خلال التصوير الرائد والتفاعلات الخالية من اللمس

GetAttachment

السوق المفتوح من أهم طرق التسويق الإلكتروني في الأردن

أخبار متعلقة
3fa19758-4d02-407e-bd4a-bbcb262d9cc2 (1)

الجمارك الأردنية وجامعة الشرق الأوسط تطلقان المرحلة التجريبية لبرنامج IVC-5000

d2bc18ef-6f32-47b6-b40c-ca674df170bd

جامعة الشرق الأوسط تواكب متطلبات الثورة الرقمية في عملية التعليم واستقطاب الطلبة

7292e6c5-c84f-4d97-8e0a-9c01159e8431

آداب جامعة الشرق الأوسط تتسلم شهادة ضمان الجودة المستوى الذهبي

6065f376-885d-4059-bed8-52e491a9d7f7

جامعة الشرق الأوسط تفوز بـ 12 مشروعا ضمن برنامج التبادل الأكاديمي ايراسموس بلس

d72a2bee-79b7-4800-9844-4b2b76e4d32a

تربوية جامعة الشرق الأوسط تنفذ دورة حول المحتوى الإلكتروني في مدارس القاسم

e4a86e21-e138-44e5-988e-8bbf4b533c9a

مجلة Management Decision تنشر دراسة لجامعة الشرق الأوسط حول تأثير مدراء الابتكار على بيئة العمل الأمريكية