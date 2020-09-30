جامعة الشرق الأوسط تنكس علم ساريتها حدادا على وفاة أمير دولة الكويت الشقيقة

الوكيل الاخباري – نكست جامعة الشرق الأوسط، علم ساريتها، اعلى سارية على طريق مطار الملكة علياء الدولي، حدادا على وفاة فقيد الأمتين العربيّة والإسلاميّة؛ الراحل سموّ الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.

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كما وينعى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية و طلبة الجامعة، بمزيد من الحزن والأسى الفقيد الراحل، وتتوجه جامعة الشرق الأوسط بالتعزية للشعب الكويتي العزيز و لطلبة الجالية الكويتية الدارسين في مختلف كليات وجامعات المملكة الأردنية الهاشمية.



وإنا لله وإنا إليه راجعون...



