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جامعة العلوم التطبيقية الخاصة تتصدر الجامعات الأردنية وتحقق إنجازاً آسيوياً في تصنيف "التايمز" لعام 2025

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جامعة العلوم التطبيقية الخاصة
 
الأحد، 27-04-2025 09:45 ص
الوكيل الإخباري-   تواصل جامعة العلوم التطبيقية الخاصة مسيرتها الطموحة في التميز الأكاديمي والبحثي، بدخولها ولأول مرة تصنيف التايمز العالمي لجامعات آسيا لعام 2025 وتحقيقها المرتبة الأولى على مستوى الجامعات الأردنية محليًا، والمرتبة (183) على مستوى قارة آسيا.اضافة اعلان


يعتمد تصنيف "التايمز" للجامعات الآسيوية على 18 مؤشر أداء دقيق وشامل، يتم انتقاؤها بعناية لتقديم صورة متوازنة حول جودة التعليم والبحث والتأثير المؤسسي، تتوزع على خمسة مجالات رئيسية هي: جودة التعليم (بيئة التعلم)، البيئة البحثية، جودة وتأثير البحث العلمي، الانفتاح الدولي، والشراكات مع الصناعة.

ويُعد دخول الجامعة لهذا التصنيف المرموق من المحاولة الأولى وبهذا الترتيب المتقدم، دليلًا على جاهزية بنيتها الأكاديمية وتكامل استراتيجيتها في تطوير بيئة تعليمية وبحثية مستدامة، تستند إلى الابتكار والتطوير المستمر، وتركز على تخريج كفاءات قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

والجدير بالذكر أن هذا التصنيف جاء بعد صدارة التطبيقية للجامعات الأردنية الحكومية والخاصة ودخولها ضمن أفضل 501-600 جامعة عالمياً في تصنيف تايمز العالمي للجامعات، وكذلك حصولها على المرتبة الأولى على الجامعات الخاصة الأردنية والمرتبة 25 عربياً في تصنيف تايمز العالمي للجامعات العربية.

تبارك جامعة العلوم التطبيقية الخاصة أسرتها الأكاديمية والإدارية وطلبتها بهذا الإنجاز النوعي، وتؤكد أن هذا التقدم ما هو إلا ثمرة الجهود الجماعية والتخطيط الإستراتيجي والعمل الدؤوب على مدار السنوات، موجهة أسمى آيات الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق هذا النجاح الذي يعكس صورة مشرقة للتعليم العالي الأردني.
 
gnews

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