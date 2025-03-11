 
الثلاثاء 2025-03-11 12:18 م
 

جامعة العلوم التطبيقية الخاصة تطلق النسخة الرابعة من مسابقة إعلامي التطبيقية تحت شعار الإعلام والراهن

قغف
جامعة العلوم التطبيقية الخاصة
 
الثلاثاء، 11-03-2025 11:46 ص
الوكيل الإخباري-   في إطار دعمها للمواهب الإعلامية الواعدة، تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة عن إطلاق النسخة الرابعة من مسابقة إعلامي التطبيقية تحت عنوان "الإعلام والراهن"، تهدف هذه المسابقة إلى تسليط الضوء على قدرات الطلبة الإعلامية، وتحفيزهم على الإبداع في مختلف مجالات الإعلام، ضمن بيئة تنافسية تتيح لهم استعراض مهاراتهم وصقلها على يد نخبة من الخبراء والمختصين في المجال الإعلامي.اضافة اعلان


وتضم لجنة التحكيم في هذه النسخة نخبة من الشخصيات الإعلامية البارزة، حيث يشارك معالي الدكتور مهند المبيضين، وزير الإعلام الأسبق، إلى جانب السيد مصطفى ريالات، رئيس تحرير صحيفة الدستور، والإعلامي فؤاد الكرشة، المذيع في قناة رؤيا، بالإضافة إلى الإعلامية الأردنية سونيا الزغول.

تعتمد المسابقة على مرحلتين رئيسيتين، تبدأ المرحلة الأولى بتقديم تقرير مصور يتناول أحد الموضوعات الراهنة في المجالات المختلفة مثل: التكنولوجيا، الصحة، السياسة، التعليم، البيئة، الأعمال والاقتصاد، الفن، الثقافة، السياحة، والرياضة، حيث يقوم المشاركون بإعداد محتوى يعكس رؤيتهم الإعلامية ويعبر عن أسلوبهم الخاص. وفي المرحلة الثانية، يخوض المتأهلون تجربة أداء مباشرة أمام لجنة التحكيم، حيث سيُطلب منهم إلقاء نشرة إخبارية تم إعدادها مسبقًا من قبل الجامعة، بالإضافة إلى تقديم تقرير صحفي حول أحد المواضيع الإعلامية، يتم تقديمه كمقدمة لبرنامج تلفزيوني.

وتقدم المسابقة جوائز قيّمة للفائزين، حيث يحصل الفائزون من فئة طلبة المدارس على منح دراسية تصل لـ 100% لدراسة تخصص الإعلام الرقمي (الإلكتروني) بجامعة العلوم التطبيقية الخاصة، أما فئة طلبة الجامعات فيحصل الفائزون على جوائز نقدية.

وتدعو جامعة العلوم التطبيقية جميع الطلبة الراغبين بالمشاركة إلى التسجيل عبر الموقع الرسمي للمسابقة من خلال الرابط التالي: https://admission.asu.edu.jo/landing/contest.aspx

للتواصل أو للاستفسار عن المسابقة:
- إرسال رسالة على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
- إرسال رسالة WhatsApp على الرقم التالي: 0779966698
 
 
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