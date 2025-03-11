جامعة العلوم التطبيقية الخاصة تطلق النسخة الرابعة من مسابقة إعلامي التطبيقية تحت شعار الإعلام والراهن

وتضم لجنة التحكيم في هذه النسخة نخبة من الشخصيات الإعلامية البارزة، حيث يشارك معالي الدكتور مهند المبيضين، وزير الإعلام الأسبق، إلى جانب السيد مصطفى ريالات، رئيس تحرير صحيفة الدستور، والإعلامي فؤاد الكرشة، المذيع في قناة رؤيا، بالإضافة إلى الإعلامية الأردنية سونيا الزغول.
تعتمد المسابقة على مرحلتين رئيسيتين، تبدأ المرحلة الأولى بتقديم تقرير مصور يتناول أحد الموضوعات الراهنة في المجالات المختلفة مثل: التكنولوجيا، الصحة، السياسة، التعليم، البيئة، الأعمال والاقتصاد، الفن، الثقافة، السياحة، والرياضة، حيث يقوم المشاركون بإعداد محتوى يعكس رؤيتهم الإعلامية ويعبر عن أسلوبهم الخاص. وفي المرحلة الثانية، يخوض المتأهلون تجربة أداء مباشرة أمام لجنة التحكيم، حيث سيُطلب منهم إلقاء نشرة إخبارية تم إعدادها مسبقًا من قبل الجامعة، بالإضافة إلى تقديم تقرير صحفي حول أحد المواضيع الإعلامية، يتم تقديمه كمقدمة لبرنامج تلفزيوني.
وتقدم المسابقة جوائز قيّمة للفائزين، حيث يحصل الفائزون من فئة طلبة المدارس على منح دراسية تصل لـ 100% لدراسة تخصص الإعلام الرقمي (الإلكتروني) بجامعة العلوم التطبيقية الخاصة، أما فئة طلبة الجامعات فيحصل الفائزون على جوائز نقدية.
وتدعو جامعة العلوم التطبيقية جميع الطلبة الراغبين بالمشاركة إلى التسجيل عبر الموقع الرسمي للمسابقة من خلال الرابط التالي: https://admission.asu.edu.jo/landing/contest.aspx
للتواصل أو للاستفسار عن المسابقة:
- إرسال رسالة على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
- إرسال رسالة WhatsApp على الرقم التالي: 0779966698
-
أخبار متعلقة
-
كابيتال بنك يفوز بجائزة "التميز في تطبيق البيانات والذكاء الاصطناعي" في قمة الشرق الأوسط للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات 2025
-
مجمع الملك الحسين للأعمال يستضيف وفد إتحاد الغرف السعودية وهيئة تنمية الصادرات السعودية
-
بنك الأردن يرسم البسمة على وجوه الأطفال في فعالية "أمنيات الشتاء" بالتعاون مع مركز هيا الثقافي
-
بنك الإسكان يعزّز تواجده في موقعه الجديد في العبدلي مول
-
القدس للتأمين تنظم يومًا طبيًا مجانيًا في إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية
-
سامسونج تُحدث نقلة نوعية في تجربة الذكاء الاصطناعي مع إطلاق هواتف ‘Galaxy A56 5G’ و’Galaxy A36 5G’ و ‘Galaxy A26 5G’
-
بنك الاتحاد يطلق إمساكية رمضان للمكفوفين تجسيداً لرؤيته الشمولية
-
بنك الإسكان يوقع وثيقة الشروط والأحكام مع شركة مشروع الناقل الوطني