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جامعة العلوم التطبيقية تستضيف دورة متقدمة في تشريح الدماغ والأعصاب بمشاركة دولية

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جامعة العلوم التطبيقية
 
الأربعاء، 26-03-2025 01:14 م

الوكيل الإخباري-  استضاف مختبر التشريح المجهري في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة دورة تدريبية متقدمة في تشريح الدماغ والأعصاب، شهدت مشاركة واسعة من أطباء الأعصاب من الأردن والعراق، وبإشراف فريق دولي من المدربين المتخصصين. وحظيت الدورة بإقبال كبير ونجاح ملحوظ، حيث أعرب المشاركون عن تقديرهم للجامعة على توفير بيئة تدريبية متكاملة، مدعومة بأحدث الأجهزة والإمكانيات التقنية التي أسهمت في تعزيز جودة التدريب.

ويُعد مختبر التشريح المجهري مركزًا إقليميًا رائدًا في تقديم برامج تدريبية متخصصة في التخصصات الجراحية المختلفة، معتمدًا على تقنيات حديثة وعينات حقيقية، مما يسهم في رفع كفاءة الأطباء وتقليل الأخطاء الطبية في الأردن والمنطقة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة هي الثامنة في جراحة الأعصاب والدماغ ضمن سلسلة برامج تدريبية متخصصة يستضيفها المختبر، تأكيدًا على دوره البارز في تطوير مهارات الجراحين وفق أحدث المعايير العالمية.

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