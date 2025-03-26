جامعة العلوم التطبيقية تستضيف دورة متقدمة في تشريح الدماغ والأعصاب بمشاركة دولية

ويُعد مختبر التشريح المجهري مركزًا إقليميًا رائدًا في تقديم برامج تدريبية متخصصة في التخصصات الجراحية المختلفة، معتمدًا على تقنيات حديثة وعينات حقيقية، مما يسهم في رفع كفاءة الأطباء وتقليل الأخطاء الطبية في الأردن والمنطقة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة هي الثامنة في جراحة الأعصاب والدماغ ضمن سلسلة برامج تدريبية متخصصة يستضيفها المختبر، تأكيدًا على دوره البارز في تطوير مهارات الجراحين وفق أحدث المعايير العالمية.
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