الثلاثاء 22-12-2020
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الثلاثاء، 22-12-2020 10:31 ص

جدد أثاث منزلك عن طريق السوق المفتوح

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الوكيل الاخباري - أثاث المنزل
الأثاث هو من أهم المكونات التي لا يمكن الاستغناء عنها داخل أي منزل، حيث إن وجوده أمر رئيسي وأساسي من أجل أن يصبح مكاناً ملائماً للعيش بشكل مريح، لذا يجب اختياره بصورة دقيقة بما يتناسب مع احتياجات الإنسان اليومية، وبما يعكس ذوق وشخصية القاطنين به، حيث تتعدد أنواع وأشكال وأحجام وألوان قطع الأثاث بشكل كبير، إلا أنه من الضروري مراعاة انتقاء مجموعة تنسجم وتتناغم مع بعضها البعض بصورة تسر عين الناظر، وتجعل المنزل يبدو بمظهر مرتب وأنيق، وهنا يأتي دور موقع السوق المفتوح الذي بات يمثل أفضل خيار للتسوق.

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موقع السوق المفتوح


يعمل موقع السوق المفتوح منذ نشأته ولغاية وقتنا الحالي على تقديم أفضل الخدمات الإعلانية والتسويقية لجميع المتعاملين معه؛ سواء من المستخدمين المسجلين عليه أو الزوار، في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن بينها المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يمكن من خلاله نشر اعلانات العرض والطلب، والبحث عنها؛ بكل سهولة وسرعة، على شتى أنواع المنتجات والخدمات والوظائف، إذ يمثل واحداً من أكثر المنصات الإلكترونية الرائدة في مجال الإعلانات استخداماً وشعبية، نظراً لما يتميز بتوفيره من درجات أمان وموثوقية عالية، وسهولة في التعامل، ناهيك عن أنه يعمل على الربط ما بين البائع والمشتري بشكل مباشر، مع العلم أنه يمكن الوصول إلى كافة ما يقدمه من خدمات عبر التطبيق الرسمي التابع له على الهواتف الذكية، إلى جانب موقع الويب.


أثاث المنزل على السوق المفتوح


يضم موقع السوق المفتوح واجهة رئيسية سهلة الاستخدام، نظراً إلى أنه تم الحرص على تصميمها وإطلاقها بشكل منظم ومباشر على هيئة أقسام رئيسية وفرعية معنونة، بحيث يمكن من خلالها الوصول إلى النتائج المرجوة بكل سهولة وسرعة، ومن ضمنها قسم المنزل والحديقة المعني بتقديم كافة اعلانات العرض والطلب المنشورة من قبل المستخدمين؛ ذات الصلة بكل ما يخص أثاث المنزل والمكتب، بالإضافة إلى قطع الأثاث الخارجية والمستلزمات المخصصة للحدائق المنزلية، بحيث يتم العثور على أي منها عبر التصنيفات الفرعية التي تندرج في القسم، والتي نذكر منها على سبيل المثال: أثاث غرف جلوس، وأثاث غرف جلوس، وأثاث غرف نوم، وديكور - اكسسوارات، وأدوات المطبخ، وأثاث مكتبي، وأثاث غرف سفرة، وسجاد - موكيت،وفرشات ومنسوجات، وأثاث خارجي، وستائر - برادي، والإضاءة، وأبواب - شباببيك - ألمنيوم، ومطابخ، والحديقة - نباتات، وحمامات، وشراء الأثاث المستعمل، وبلاط - أرضيات - باركيه.


آلية البحث عن أثاث منزل على السوق المفتوح


يضم الموقع على عدد هائل من اعلانات العرض والطلب التي تتعلق بالأثاث المنزلي، بحيث يمكن من خلال القسم المعني العثور على كافة المستلزمات المنزلية بكل سهولة، ودون الحاجة إلى بذل أي مجهود يذكر، فكل ما يتطلبه الأمر هو اتباع مجموعة من الخطوات المتسلسلة والبسيطة من أجل الوصول إلى النتائج المطلوبة، وتتمثل بما يلي:


●زيارة موقع السوق المفتوح على شبكة الإنترنت.


●تسجيل الدخول في حال امتلاك حساب عليه، علماً أنه يتيح إمكانية التصفح بشكل مجاني أيضاً للزوار.


●تحديد الموقع الجغرافي المراد البحث به عن أثاث.


●اختيار القسم الرئيسي "المنزل والحديقة"، ثم اختيار القسم الفرعي ذو الصلة بطلب المستخدم، مثل: أثاث غرف جلوس.


●تحديد حالة الأثاث المراد البحث عنه؛ سواء جديد أو مستعمل، أو كلاهما.


●تصفح النتائج الظاهرة من أجل اختيار المناسب منها، ثم التواصل مع صاحب الإعلان من أجل الاستفسار والوصول إلى اتفاق، ويتم ذلك عبر الاستعانة بأحد طرق التواصل المباشرة التي يتيحها السوق، والتي تتمثل بكل من المكالمات الهاتفية، أو خاصية الدردشة، أو خاصية التعليقات.


●الجدير بالذكر أنه بالإمكان الاستعانة بخاصية البحث المتقدم المتوفرة على الشاشة الرئيسية للموقع، والتي يمكن من خلال إضافة معطيات مفصلة بشكل أكبر؛ الحصول على نتائج أكثر دقة.
https://jo.opensooq.com/ar


 




 

 


 

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