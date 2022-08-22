جمعية اتحاد المرأة الأردنية وكون للتصميم في تعاون يلمس قضية مجتمعية حساسة

الوكيل الإخباري - في حدث تم إطلاقه خلال الأسبوع الماضي، تعاونت جمعية إتحاد المرأة الأردنية وكون للتصميم من خلال الإعلان عن المجموعة الجديدة من تصاميم الأثاث المنزلي والتي أطلق عليها اسم “The Exposed Collection”.



وفي التفاصيل، عمدت كون للتصميم لعرض هذه المجموعة التي كانت معروضة على شكل قطع مكسورة كتعبير عن الصورة التي تعيش فيها مجموعة النساء المعنّفات في مجتمعنا وتكريماً للنساء اللواتي تأثرن بحالات العنف التي تعرضن لها، وتم عرض هذه المجموعة على الزائرين، الذين تعاطفوا وأبدوا إعجابهم بالغاية والرسالة.



اعتمد الطرفين شعار "أنتِ أقوى من الكسر" لهذه الحملة التي تهدف أولاً لنشر الوعي بهذه التصرّفات التي لا تمثّل مجتمعنا الأردني ولا تمثّل ما تربينا عليه من أخلاق وتعاليم، ولصنع الفرق وخلق فرصة جديدة للنساء اللواتي اخترن الصمت خوفاً من المجتمع والتقاليد.



بدورها، عبّرت راما عقل المصممة الرئيسية في كون للتصميم عن سعادتها كونها جزء من هذه المبادرة وقالت "صح أنا تعبت بتصميم كل هاي القطع وصنعها، بس شو في إشي أحسن من إني أستغل تعبي في التعبير عن معاناة ضحايا العنف ضد المرأة، حتى لو كانت بكسر هاي القطع". وفي اللقاء مع السيدة ناديا شمروخ، المديرة العامة للاتحاد قالت "إحنا مع كل إشي بوصّل صوتنا وصوت كل امرأة معنّفة خلف الأبواب المغلقة".



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