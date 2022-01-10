جمعية البنوك تقيم حفل تكريم لمحافظ البنك المركزي السابق

الوكيل الاخباري -

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أقامت جمعية البنوك في الأردن، اليوم الاثنين، حفل تكريم لمحافظ البنك المركزي السابق الدكتور زياد فريز، عبر تقنية الاتصال عن بعد.وحضر الحفل، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ومحافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك الدكتور باسم السالم، بالإضافة لأكثر من 59 مشاركا من رؤساء المجالس والمدراء التنفيذين للبنوك.وقال الدكتور الخصاونة، ان المحافظ السابق الدكتور فريز بذل جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية حقق فيها مكتسبات أساسية لدعم الاستقرار النقدي، مشيرا الى ان البنك المركزي حقق إنجازا تاريخيا في مستوى الاحتياطات والمحافظة على استقرار السياسة النقدية.وأعرب عن الشّكر والامتنان للدكتور فريز على الجهود الكبيرة التي بذلها خلال خدمته، ومساهمته الفاعلة في ترسيخ مبدأ الاستقرار النَّقدي، وإدارته الكفؤة للبنك المركزي في ظلِّ ظروف اقتصاديَّة دقيقة وإصلاحات ماليَّة واقتصاديَّة تتطلَّب أعلى درجات المسؤوليَّة.وأكَّد الخصاونة أنَّ الجهود التي بذلها فريز تكاملت مع الإصلاحات الماليَّة والاقتصاديَّة الأردنيَّة، وساهمت في تحقيق الاستقرار النَّقدي الذي هو متطلَّب رئيس لنجاح هذه الإصلاحات.واعتبر الخصاونة ان المحافظ السابق الدكتور فريز كان جريئا وصلبا في اتخاذ القرار الذي يصب في المصلحة الوطنية.ولفت الى أهمية الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي في المملكة، مؤكدا على ان الحكومة داعم رئيسي للقطاع المصرفي.وبدوره، سجل المحافظ السابق الدكتور فريز امتنانه وشكره، معبرا عن مدى سعادته لمشاركة رئيس الوزراء في هذا الحفل.وأشار الدكتور فريز الى ان وجود رئيس الوزراء مع الجمعية اليوم هو تقديرا لدور هذا القطاع، مؤكدا ان القطاع المصرفي لعب دورا كبيرا كجزء من المنظومة الوطنية في حماية المملكة من التحديات المالية التي واجهها على مدار السنين.واكد فريز على ان الجهاز المصرفي سليم وقادر على دعم جهود التنمية .واكد على ان مؤسسة البنك المركزي تأسست بقواعد راسخة ومتينة منذ سنوات طويلة.ولفت الى ان الإنجازات التي تحققت على مدى السنين الماضية تحققت بفضل وجود تشاركية وتعاون البنوك مع البنك المركزي، اذ ان هذه التشاركية لم تكن إدارية فقط ولكن ماليّة أيضا.وحول الاستقرار النقدي، اكد ان هذا الاستقرار كان أساسه من البنك المركزي ولكن القطاع المصرفي هو من حمى ودعم هذا الاستقرار النقدي.ولفت الى ان النوافذ التمويلية لعبت دورا كبيرا في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة وان تنفيذ تلك النوافذ كان سليما بشكل كبير.وأشار الدكتور فريز الى أهمية تنفيذ عملية الحاكمية بشكلٍ سليم من قبل القطاع المصرفي.واكد على الدور الاساسي للقطاع المصرفي المحلي في دعم التصدي ومواجهة جائحة كورونا، مشددا على ان 'البنوك' تسجل دائما دورا مميزا في المسؤولية المجتمعية.وأشاد بالإنجازات التي يحققها القطاع المصرفي، خصوصا في مجال الصناديق التمويلية والشركة الاستثمارية والعديد من الجوانب الأخرى.ودعا الى أهمية تكثيف الجهود في التحول والتطور التكنولوجي وخاصة في مجال الامن السيبراني.ووصف عمل الفريق في البنك المركزي ب 'السيمفونية' المميزة لتحقيق افضل انجاز، مشيدا بنائب المحافظ السابق الدكتور ماهر الشيخ، مؤكدا على قدرة المحافظ الجديد في الاستمرار بقيادة المسيرة والمحافظة على الإنجاز المتحقق.وأشاد بجهود الشركة الأردنية لضمان القروض وجهود الشركة الأردنية لانظمة الدفع.وقدم شكره لجميع المشاركين في هذا الحفل، معبرا عن مدى سعادته في حفل التكريم.ومن جهته، قال الدكتور شركس، ''نودع اليوم رمزا من رموز البنك المركزي وقامة من قامات القطاع المصرفي المحلي والعربي، الرجل "الحكيم بعلمه وخبرته، والمعطاء في عمله".واكد الدكتور شركس، على ان المحافظ السابق من خامة الاقتصاديين الذين اتكأت عليهم المملكة في قيادة الاقتصاد الوطني والقطاع المالي والمصرفي عبر مسيرة حافلة، امتدت لأكثر من خمسة عقود.ولفت ان المحافظ السابق كان يقرأ الأمور بعمق ويقود السياسة النقدية والمصرفية بحنكة واقتدار ومهنية عالية، واستطاع قولا وفعلا أن يرسخ استقلالية البنك ومصداقيته وأن يقود الجهاز المصرفي بتشاركية قل نظيرها مع البنوك وإداراتها الحصيفة وعمل كل ما من شأنه أن يعزز من متانة الجهاز المصرفي وسلامة اوضاعه المالية وتمكينه منتوفير التمويل للقطاع الخاص بشروط مناسبة.وشدد الدكتور شركس على ان البنك المركزي سيبقى البنك المركزي، كما عهدتموه، المؤسسة العريقة ذات التقاليد المؤسسية الراسخة، ركناً أساسياً في الاقتصاد الوطني، ورائداً في مواصلة التطوير والتحديث على أسس علمية مدروسةانسجاماً مع رؤيته وأهدافه الاستراتيجية طويلة المدى العابرة لأي إدارة.ووجه كلمة شكر للدكتور الشيخ، قال فيها: ' لقد كنتم على مدار العشر سنوات الماضية نعم الأخ والزميل والعون، قدمتم خلالها مثالاً في الإنجاز والتميز وصنع القرار وكنتم نعم القائد المخلص الذي يحمل أمانة العمل والإخلاص على كاهله، وكانت لكم إنجازات هائلة يشيد بها القاصي والداني'.وبدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك الدكتور بسام السالم، ان الدكتور فريز يودع البنك المركزي تاركاً خلفه إرثاً كبيراً، قطاعاً مالياً سليماً بمؤشراتٍ إيجابية، وفريق عملٍ مؤهلٍ، ومؤسسة مميزة تعتبر من ثوابت الاقتصاد الأردني.واكد الدكتور السالم على ان "المركزي" كان ينظر إلى الأمور بشمولية، وكانت المساحة بين المصالح الذاتية والمصلحة العامة هي المساحة التي نتحرك فيها، وهي التي كان يجب أن تدار بحكمةٍ بما يخلق حالة من التوافق بين المصلحتين.ولفت الى انه لا يمكن انكار الأدوات التي تم توظيفها خلال السنوات الأخيرة للتعامل مع جائحة كورونا، اذ تصدرت جهود المركزي ما بذل على الصعيد الوطني، مشيرا الى ان ذلك سبقه الكثير من الأدوات التي تم توظيفها لتوفير سيولة بأسعار فائدة منخفضة تساهم بدعم قطاعات إنتاجية، توظف ايدي عاملة، وتقوم على توزيع المخاطر وتقاسمها من خلال أيضاً بعض المؤسسات التابعة للبنك المركزي.واكد على ان جمعية بنوك ترى ضرورة الاستمرار والتوسع في برامج دعم الصناعات والخدمات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك برامج دعم الصادرات وغيرها.وأشار الى مؤشرات سلامة الجهاز المصرفي، والمتانة العالمية، وكافة المؤشرات الإيجابية حول الأداء المالي، حيث سنجد أن خلاصة عمل المركزي عززت الثقة بالجهاز المصرفي وبالدينار الأردني، وحافظت المؤسسة على علاقاتها الداخلية والخارجية بشكل مميز.واكد على الثقة بالإدارة الجديدة للبنك بقيادة الدكتور عادل شركس وفريقه ستواصل العمل على ذات النهج أيضاً.الى ذلك، قدم نائب المحافظ السابق الدكتور ماهر الشيخ شكره على هذا التكريم، مؤكدا ان الإنجاز الذي تحقق نتيجة حصافة البنوك التي تتبعها بالشراكة مع البنك المركزي.وشدد على ان السنوات العشرة الأخيرة كانت مضنية ولكنها مليئة بالانجاز والمواقف الصعبة وتحتاج الى التفكير بالمصلحة بعيدة المدى ضمن قرارات جرئية وحكيمة.ومن جهتهم، اكد رئيس مجلس إدارة بنك الاسكان، عبدالإله الخطيب على جهود المركزي خلال السنوات الماضية.ودعا الخطيب الى البناء على الإنجاز المتحقق والمحافظة على متانة السياسة النقدية، متمنيا النجاح للمحافظ الجديد في مسؤوليته الكبيرة.وقال مدير عام الجمعية الدكتور ماهر المحروق، ان هذا اللقاء يأتي لوداع شخصية مصرفية كبيرة، مشيرا الى ان اللقاء بصورته عبر تقنية الاتصال عن بعد جاء بطلب من الدكتور فريز التزاما باجراءات الصحة والسلامة.وبارك للدكتور شركس على مسؤوليته في إدارة البنك المركزي.