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الإثنين، 15-07-2024 09:42 ص

"جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتّميُّز التّربويّ" تعقد ورشة عمل تدريبيّة عن برنامج التعليم المهني والتقني BTEC

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الوكيل الاخباري- سعيًا من "جمعيّة الملكة رانيا العبدالله للتّميُّز التّربويّ"  لتطوير جوائزها في ضوء المستجدّات التّربويّة، عقدت جمعيّة الجائزة ورشة عمل تدريبيّة عن برنامج التعليم المهني والتقني BTEC، بالتّعاون مع وزارة التّربية والتّعليم، حيث حضر الورشة مجموعة من مقيّمي جوائز التّميُّز التّربويّ المتخصّصين في التّعليم المهنيّ، بالإضافة إلى مجموعة من متميّزي الجمعيّة من معلّمين ومديرين ومشرفين تربويّين، الحاصلين على جوائز التّميُّز التّربويّ عن الفئة الخامسة "فئة التّعليم الثّانويّ المهنيّ والتّقنيّ"؛ وذلك بهدف التّعرّف على تفاصيل البرنامج، وآليّة عمله، وأدوار المعنيّين، لتسليط الضّوء على نقاط التّطوير على جوائز التّميُّز التّربويّ لدورة عام 2024-2025.
 
وقد تمّ خلال الورشة التّدريبيّة الاطّلاع على كامل تفاصيل برنامج التعليم المهني والتقني BTEC، وكيفيّة تنفيذه في الميدان التّربويّ، والأدوات الخاصّة به، والتّقييم النّاجح له، بالإضافة إلى أبرز التّخصّصات المهنيّة الموجودة ضمن البرنامج، وكيفيّة تعزيز قدرات التّربويّين في هذا البرنامج.
 
ومن الجدير بالذّكر أنّه سيتمّ في المرحلة القادمة مراجعة جوائز التّميُّز التّربويّ وتطويرها للدّورة القادمة؛ لمواكبة كافّة المستجدّات في هذا البرنامج.

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