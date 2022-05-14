جمعية كلنا الخير الأردنية تحتفل بالأعياد بنشر البهجة والخير

الوكيل الاخباري- احتفلت جمعية كلنا الخير الأردنية بعيد الفطر المبارك وعيد الفصح المجيد بطريقتها الخاصة والتي تتخذها أسلوباً اعتيادياً للاحتفال بهذه المناسبات، حيث يتبنى نهج الجمعية الخاص نشر الفرح والبهجة ومشاركة العديد من الفئات الأقل حظاً والأكثر احتياجاً، والمرضى من الأطفال والأيتام وفئات أخرى مختلفة، لتكون الرسالة التي تقدمها أكثر تأثيراً ووقعها أكثر إيجابية.

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وخلال فترة عيد الفطر المبارك؛ قامت جمعية كلنا الخير الأردنية بتوزيع أكثر من 300 قسيمة من ملابس العيد، إلى جانب توزيع ما يزيد عن 600 قسيمة لوجبات مجانية من ماكدونالدز بمغلف واحد يحصل عليها كل طفل، بحيث يستبدل قسيمة الملابس للحصول على ملابس العيد ووجبتين مجانيتين من ماكدونالدز.

وقد استهدفت حملة عيد الفطر العديد من المستشفيات والمراكز والجمعيات التي تضمّ أطفالاً مرضى وأيتام، ومنها مستشفى البشير، مستشفى الزرقاء الجديد، مخيم الحسين، جمعية المركز الإسلامي في الزرقاء، ومراكز وفئات أخرى عديدة.



وقد تزامنت حملة عيد الفطر المبارك مع مناسبة أخرى وهي عيد الفصح المجيد، والذي احتفلت به جمعية كلنا الخير الأردنية أيضاً عبر توزيع أكياس مزينة تحوي أنواعاً مختلفة من شوكولاتة العيد، وذلك في كنيسة قلب يسوع، كنيسة اللاتين، وكنيسة الحياة الجديدة.



يشار إلى أن جمعية كلنا الخير الأردنية والتي تعتبر الذراع الخيري لشركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – تتبنى نهجاً خاصاً في الحملات والبرامج الخيرية التي تطلقها، وتعتمد فيها على دراسات دقيقة للفئات المستفيدة، والتوقيت المناسب لإقامتها، وذلك لتحقيق الفائدة المباشرة وتعظيم أثرها الإيجابي بالمجتمع الأردني.