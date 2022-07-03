الأحد 03-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

نحو 1500 سائح أجنبي يزورون البترا يوميا ويوجد حاليا 3 آلاف غرفة فندقية

5.13 مليار خسائر شركة الكهرباء الوطنية

الأردن يقدّم التعازي لإيران بضحايا الزلزال

ورشة حول الرعاية غير الملائمة للاطفال الايتام

الأوقاف : البعثة الإرشادية للحجاج تواصل عملها

وزير التخطيط يلتقي جمعيتي البنوك و رجال الأعمال لمناقشة مسودة تنظيم البيئة الاستثمارية

توقع ارتفاع أسعار الأضاحي قبل يومين من عيد الأضحى

شركس يعلق على ارتفاع اصابات كورونا في الاردن

تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم في الطفيلة

حاجة ميناء العقبة نحو 800 عامل والموجودة الآن قرابة 2370 عاملا

الأحد، 03-07-2022 10:19 ص

جمعية كلنا الخير الأردنية تقيم فعالية خاصة لتكريم متطوعيها

DSC_0917


الوكيل الإخباري - أقامت جمعية كلنا الخير الأردنية RMHC يوم الثلاثاء الماضي فعالية خاصة، تقديراً لجهود متطوعيها وتواجدهم المتواصل خلال الحملات الرئيسية التي أقامتها الجمعية خلال العام المنصرم والنصف الأول من العام الحالي.

اضافة اعلان

وخلال الفعالية أقام فريق الجمعية والمتطوعين عدداً من الأنشطة الذهنية والبدنية والترفيهية التي كان من شأنها تعزيز التواصل وبناء الفريق.


وخلال الفعالية؛ عمل الحاضرون على بحث سبل تطوير المهارات والإجراءات خلال المبادرات القادمة انطلاقاً من آراء فريق العمل والمتطوعين ووفقاً للخبرات المكتسبة من المشاريع والبرامج السابقة، إلى جانب آلية تنسيق العمل مسبقاً مع الجهات المعنية والمؤسسات الخيرية الأخرى. وفي ختام الفعالية؛ قام فريق الجمعية بتوزيع الجوائز وشهادات التقدير على المتطوعين.


يشار إلى أن جمعية "كلنا الخير الأردنية" (Ronald McDonald House Charities- Jordan) هي الذراع الخيري لشركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – وهي جمعية أردنية غير ربحية وغير حكومية مسجّلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

تأسست سنة 2015 وهدفها هو تلبية احتياجات الأسر الأردنية الأقل حظاً ودعماً للفئات المهمشة مع التركيز على تقديم مشاريع تخدم مصلحة الأطفال.


كما أنها تأسست لتكون جزءاً من الجمعية العالمية (RMHC) التي تعتبر منظمة عالمية غير ربحية، تُعنى بخلق وتطبيق والعثور على برامج تنموية اجتماعية تحسن بشكل مباشر من صحة ورفاه الأطفال وأسرهم وخلق بيئة يحظى خلالها جميع الأطفال بفرص الحصول على الرعاية الاجتماعية الصحية والأسرية، حيث يتم ضمنها تقديم التسهيلات اللازمة للأسر من أجل المشاركة الفاعلة في رعاية أطفالها.وتخدم جمعية كلنا الخير الأردنية المجتمع الأردني في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، و تحرص على أن يتمكن الأطفال من الوصول إلى الخدمات الطبية، و تمكين ذويهم من العناية بهم بشكل فعّال.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
zaiinn

"همّتنا" و "اياف" توقعان مذكرة تفاهم

4444444444444

"نشمي ترفل" تنظم قافلة حُجاج المكرمة الملكيّة

zainn

منصّة زين توجّه برنامج مجتمع الرياديين الصغار لطلبة إربد والكرك

d

لومينوس شمال ستارت تعلن بداية مرحلة جديدة

130569-Time-Deposit-Adaptations

بنك الإسكان يطلق حملة جوائز حسابات الودائع لأجل لعام 2022

6202230121354252385965 (1)

HUAWEI nova Y70: الإضافة الأحدث لسلسلة HUAWEI nova Y بمزايا تفوق التوقعات

أخبار متعلقة
Yarmouk 2

عروس الشمال اربد تحتفي بالفرع الخامس لماكدونالدز الأردن