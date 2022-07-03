جمعية كلنا الخير الأردنية تقيم فعالية خاصة لتكريم متطوعيها

الوكيل الإخباري - أقامت جمعية كلنا الخير الأردنية RMHC يوم الثلاثاء الماضي فعالية خاصة، تقديراً لجهود متطوعيها وتواجدهم المتواصل خلال الحملات الرئيسية التي أقامتها الجمعية خلال العام المنصرم والنصف الأول من العام الحالي.

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وخلال الفعالية أقام فريق الجمعية والمتطوعين عدداً من الأنشطة الذهنية والبدنية والترفيهية التي كان من شأنها تعزيز التواصل وبناء الفريق.



وخلال الفعالية؛ عمل الحاضرون على بحث سبل تطوير المهارات والإجراءات خلال المبادرات القادمة انطلاقاً من آراء فريق العمل والمتطوعين ووفقاً للخبرات المكتسبة من المشاريع والبرامج السابقة، إلى جانب آلية تنسيق العمل مسبقاً مع الجهات المعنية والمؤسسات الخيرية الأخرى. وفي ختام الفعالية؛ قام فريق الجمعية بتوزيع الجوائز وشهادات التقدير على المتطوعين.



يشار إلى أن جمعية "كلنا الخير الأردنية" (Ronald McDonald House Charities- Jordan) هي الذراع الخيري لشركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – وهي جمعية أردنية غير ربحية وغير حكومية مسجّلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

تأسست سنة 2015 وهدفها هو تلبية احتياجات الأسر الأردنية الأقل حظاً ودعماً للفئات المهمشة مع التركيز على تقديم مشاريع تخدم مصلحة الأطفال.



كما أنها تأسست لتكون جزءاً من الجمعية العالمية (RMHC) التي تعتبر منظمة عالمية غير ربحية، تُعنى بخلق وتطبيق والعثور على برامج تنموية اجتماعية تحسن بشكل مباشر من صحة ورفاه الأطفال وأسرهم وخلق بيئة يحظى خلالها جميع الأطفال بفرص الحصول على الرعاية الاجتماعية الصحية والأسرية، حيث يتم ضمنها تقديم التسهيلات اللازمة للأسر من أجل المشاركة الفاعلة في رعاية أطفالها.وتخدم جمعية كلنا الخير الأردنية المجتمع الأردني في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، و تحرص على أن يتمكن الأطفال من الوصول إلى الخدمات الطبية، و تمكين ذويهم من العناية بهم بشكل فعّال.