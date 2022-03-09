جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام2022 بشاشة عرض مقاس 10.4 بوصة

الوكيل الاخباري - أطلقت هواوي مؤخرًا جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 - وسيتوفر قريبًا في الأردن - وهو الجيل الجديد من الأجهزة اللوحية التعليمية المكتبية الذكية من الفئة المتوسطة المدى والمدعومة بـنظام التشغيلHarmonyOS 2.

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يتميز الجهاز اللوحي الشامل بشاشة عرض كاملة مقاس 10.4 بوصة وبدقة عرض 2K ومكبرات صوت رباعية بضبطٍ من Harman Kardon للحصول على تجربة صوتٍ ممتعة.

ويتوافق هذا الجهاز اللوحي أيضًا مع حزمة HUAWEI M-Pencil Package (الجيل الثاني)، وميزات الجهاز الفائق -Super Device؛ التي توفر للمستخدمين طرقًا ذكية متعددة لإنجاز المهام، بالإضافة إلى البطارية القوية التي تضمن للمستخدمين تشغيلًا يدوم طوال اليوم ومتعةإجراء المكالمات الجماعية الصوتية والمرئية الرائعة.



يتميز جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022بمظهر بسيط ومتطور، وشاشة عرض كاملة من هواوي مقاس 10.4 بوصة بدقة 2K، ونسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 84%، مما يُمتِع المستخدمين بتجربة غامرة دون أي تشتيت للانتباه.

ويُعدّ الجهاز اللوحي أنيقًا أيضًا؛ إذ يجعل الإطار المنحني الصغير الجهاز يبدو أنحف، غير أنّه يزن حوالي 450 جرامًا فقط ليسهل الإمساك بالجهاز وحمله.

يأتي الجهاز اللوحي من الفئة المتوسطة من هواوي مزودًا بنظام صوت رباعي القنوات وسماعات رباعية، بالإضافة إلى ضبط احترافي بواسطة Harman Kardon، والذي يوفر تجربة وسائط متعددة سينمائية لجميع المحتويات.



تقدم هواوي للمستخدمين فرصة للتعبير عن أنفسهم من خلال حزمةHUAWEI M-Pencil، والتي تتيح لهمتجربة كتابة أكثر واقعية لتعزيز كفاءة العمل والتعلم بشكل شامل؛ إذ يوفر القلم إمكانات على مستوى النظام؛ بما في ذلك HUAWEI FreeScript وAnnotate وTake snippet، والتي تجعل إدخال الكتابة اليدوية أكثر كفاءة وملاءمة.



وأمّاخاصية تعدد المهام، فقد تم تعزيزها بميزات ذكية مثل ميزة النوافذ المتعددة - Multi-Windows، والتي تمكن المستخدمين من فتح أربع نوافذ لتطبيقات مختلفة في وقت واحد، مما يجعل تعدد المهام عبر التطبيقات المختلفة أسهل بكثير.

وبفضل ميزة مضاعف التطبيقات - App Multiplierالمحدَّثة أيضًا، أصبح بالإمكان الآن الاستفادة من تجربة وضعية الشاشة العريضةبمزيدٍ من المرونة والراحة.

وأمّا ميزةApp Multiplier، فتقسم شاشة التطبيق نفسها إلى قسمين مما يسمح للمستخدمين بأداء مهمتين منفصلتين في الوقت ذاته، ويمكّن المستخدمين من الاستفادة من فاعلية الشاشة الكبيرة للجهاز اللوحي.

يدعم جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 أيضًا لوحة مفاتيح هواوي الذكية التي تتميز بمسافة انتقال 1.3 ملم لتوفر للمستخدمين تجربة كتابة مريحة وسريعة الاستجابة.



يدعم جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022ميزة العرض المتعدد بين شاشات الجهاز اللوحي والحاسوب المحمول والتي تضم ثلاثة أوضاع؛ وضع المرآة ووضع التوسيع ووضع التعاون.

في وضع المرآة، تنعكس شاشة الحاسوب المحمول على شاشة الجهاز اللوحي، مما يسمح للمستخدمين بالعمل مباشرة على الملفات والمستندات، أو الرسم على الحاسوب المحمول باستخدام قلم HUAWEI MatePad تمامًا كما يفعل المصممون المحترفون.

وأمّافي وضع التمديد، فيُحوَّل الجهاز اللوحي إلى شاشة ثانية، مما يوفر مساحة شاشة إضافية لعرض المزيد من المحتوى، ويعدّذلك رائعًا للتسوق عبر الإنترنت، أو تصفح الإنترنت، أو استكشاف العناصر الأخرى!



بالإضافة إلى ذلك، يتيح وضع التعاون المبتكر إمكانية التفاعل عبر الأنظمة الأساسية، مما يسمح للمستخدمين بنقل المحتوى مثل النصوص والصور والمستندات بين الأجهزة المتصلة بسحب وإفلات بسيط! وبتخطي الحدود التي تفصل بين الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب المحمولة، تُثريميزة العرض على عدةشاشات -Multi-Screen Collaborationتجربة استخدام جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 والأجهزة المتصلة الأخرى، مما يدعمإبداع المستخدمين ويشجعهم على زيادة الإنتاجية أكثر من أي وقت مضى.



يدعم جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 أيضًا الاتصال السلس بين الجهاز اللوحي والهاتف الذكي بفضل ميزة Multi-Screen Collaboration؛ التي تتيح نقل الملفات بالسحب والإفلات البسيط بين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وتتيح ميزة مشاركة الأجهزة الطرفية للمستخدمين أيضًا إمكانية الكتابة على الهاتف الذكي باستخدام لوحة مفاتيح الجهاز اللوحي وشاشته، وتشغيل الموسيقى المحفوظة على الهاتف الذكي باستخدام مكبرات الصوت في الجهاز اللوحي، وإمكانية الرد على المكالمات أو الرسائل النصية مباشرة من الجهاز اللوحي، وغير ذلك الكثير؛لتسهّل على المستخدم تجربة الأجهزة المتعددة.



تم تجهيز جهاز HUAWEI MatePadاللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 ببطارية 7250 ميللي أمبير، والتي يمكنها توفير ما يصل إلى 12 ساعة مستمرة من تشغيل الفيديو بدقة 1080p. ويدعم الجهاز أيضًا تقنية الشحن فائق السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge بقدرة 22.5 واط، والتي تستغرقساعتيْن ونصف فقط لشحن البطارية بالكامل.



ولتعزيز تجربة مكالمات الفيديو الجماعية، تم تجهيز جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ومن حيث الصوت، اعتمد الجهاز اللوحي ثلاثة ميكروفونات، وميزة تقليل الضوضاء المطورة ذاتيًا من هواوي؛ إذ يمكن لهذه الخوارزميات التمييز بين الأصوات والضوضاء في الوقت الفعلي واستبعادالأخير للحصول على أفضل تجربة، ليحصل المستخدمون على اتصالات فعّالة بالتركيز على أصوات المتحدثين فقط.



أخيرًا، يوفر جهاز HUAWEI MatePadاللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 تجربة تطبيقاتذكية وسلسة للمستخدمين؛ بفضل توفّر متجر AppGallery الموثوق به والمبتكر والآمن فيه؛ حيث يمكن للمستخدمين تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات الأساسية للعمل أو الترفيه.



مع شاشة عرض كاملة مقاس 10.4 بوصة وبدقة عرض 2Kوصوت غامر وميزات الإبداع الذكية بالإضافة إلى ميزاتالجهاز الفائق، سيتوفر جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 في الأردنيوم 15 آذار الجاري بسعر 250 دينارًا، وستحصل على مجموعة من الهدايا المجانية تضم: غطاء حماية من هواوي، واشتراك لمدة 3 شهور في HUAWEI Music، واشتراك لمدة شهر واحد في HUAWEI Mobile Cloud، بالإضافة إلى اشتراك لمدة 3 شهور في HUAWEI Video، واشتراك لمدة شهر واحد في Starsplay VIP.

ويأتي الجهاز مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث يتمتع بتمديد ضمان سنة أو سنتين وضمان حماية الشاشة من تعرضها للتلف لمدة سنة. وعند تمديد الضمان، سيتم استخدام قطع غيار أصلية 100% مع توفير خدمة الإصلاح السريع.



