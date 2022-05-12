جهاز MatePad T8HUAWEI اللوحي الجديد: قدرات عالية... أداء مميز... وتجربة عرض غامرة

الوكيل الإخباري - مع تزايد استخدام الأجهزة اللوحية في الآونة الأخيرة، سواء للعمل أو الدراسة أو الترفيه، بات من الضروري أن يتميز الجهاز بأدائه القوي، وشاشته الغامرة، وبطاريته التي تدوم طويلًا، بالإضافة إلى سعره المعقول. وهنا، تأتي هواوي لتقدم لنا جهاز HUAWEI MatePad T 8 اللوحي الجديد؛ أحدث منتجاتها ضمن سلسلة HUAWEI MatePad الشهيرة. دعونا نتعرف على أبرز مواصفات هذا الجهاز المميز التي ستدفعك لاقتنائه على الفور.



وزن خفيف وأناقة في التصميم

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يأتي جهاز HUAWEI MatePad T 8 اللوحي بشاشة مقاس 8 بوصة، ويحتوي على غلاف فائق الجودة، بحواف جانبية رقيقة للغاية (على الجانبين الأيمن والأيسر)، بسماكة 4.9 ملم فقط لتحقيق نسبة مشاهدة عالية تبلغ فيها نسبة الشاشة إلى الجسم 80%، لتوفير أقصى قدر من الاستفادة من خلال منح مساحة واسعة على الشاشة للمستخدمين.



وبوزن يبلغ 310 جرام فقط، يحافظ الجهاز اللوحي على عامل التصميم المثالي للاستخدام بيد واحدة، مع تقديم تجربة غامرة، ويأتي بخلفية معدنية انسيابية تتميز بلمسة مصقولة تمنح مظهرًا ناعمًا وأنيقًا، وتصميمًا منحنيًا يضمن قبضة مريحة، حتى على مدى فترات الاستخدام الطويلة.



معالج قوي وأداء مميز



صُمّم جهاز HUAWEI MatePad T 8 اللوحي ليدعم مجموعة متنوعة من سيناريوهات العمل والدراسة والترفيه؛ فهو يتميز بمعالج ثماني النواة، ويبلغ التردد الرئيسي فيه 2.0 جيجاهيرتز، مما يزيد بشكل كبير من سرعة المعالجة. وتعمل مجموعة الشرائح المتطورة جنبًا إلى جنب مع بطارية ذات سعة كبيرة تبلغ 5100 ميللي أمبير مدمجة داخل الجهاز اللوحي، تسمح بالاستخدام حتى 12 ساعة لتشغيل الفيديو، أو حتى 600 ساعة من وقت وضعية الاستعداد، مع إيقاف تشغيل الشاشة.



ويأتي الجهاز الجديد بذاكرة وصول عشوائي تبلغ 3 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية تبلغ 32 جيجابايت، وهو مدعوم بتقنية Wi-Fi.وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الجهاز على وضعية حماية البصر، والتي تحسّن من درجة حرارة اللون المنبعث من النظام. وبالإمكان أيضًا ضبط إعدادات درجة حرارة اللون لتناسب أعين المستخدمين المختلفين.



تجربة تشغيل ذكية وسلسة



يقدم جهاز هواوي HUAWEI MatePad T 8اللوحي مجموعة من الميزات الذكية مع نظام التشغيل EMUI10.0.1، فقد تم تحسين نظام التشغيل المخصص لنظام أندرويد للاستجابة السريعة، ويتميز بالوضع المعتم المحسّن الجديد الذي تم تطويره استنادًا إلى أبحاث العوامل البشرية، ليقدم تجربة قراءة مريحة. وبالإمكان أيضًا الاستمتاع بتجارب قراءة أكثر سحرًا بطريقة عرض تشبه صفحات المجلات. أما استخدام مجموعة ألوان Morandi Palette فإنها تجعل من نظام التشغيل EMUI10 أكثر سحرًا وأناقة.



مساحة آمنة للأطفال



يعدّ جهاز هواوي اللوحي رفيق التعليم المثالي للأطفال بوجود لعبة Kids Corner وهي الركن الآمن المخصص للتعلّم واللعب. وتتيح ميزات التحكم الأسري للأبوين إمكانية إدارة المحتوى والتطبيقات المتوفرة لأطفالهم بكل سهولة، بالإضافة إلى التحكم بالوقت الذي يمكن للأطفال قضاؤه في استخدام الجهاز. وللتشجيع على الاستخدام الصحي للجهاز، يتضمن Kids Cornerأربع وضعيات لحماية البصر مثل فلتر الضوء الأزرق، وتنبيهات وضعية الاستلقاء، وتنبيهات الطرق الوعرة، ووضعية الكتاب الإلكتروني، موفرًا بذلك تجربة أكثر راحة.



يتوفر هذا الجهاز الرائع في الأردن حاليًا بسعر يبدأ من99 دينارًا، ويمكنك اقتناؤه من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/snqa، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.

