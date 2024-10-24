 
الخميس 2024-10-24 11:23 ص
 

"جورامكو" تؤسس شراكة جديدة مع خطوط BBN الجوية

بر
جورامكو
الخميس، 24-10-2024 09:51 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن توقيعها اتفاقية جديدة جمعتها مع خطوط BBN الجوية التركية، والتي تعتبر المزود الرائد في مجال التأجير الشامل لخدمات الطيران والعمليات اللوجستية ACMI (الطائرات والطاقم والصيانة والتأمين).اضافة اعلان


وفي إطار هذه الشراكة، تقدم "جورامكو" خلاصة خبراتها في إجراء الفحوصات الثقيلة على طائرات إيرباص A320. وتمثل هذه الاتفاقية، التي من المقرر أن تبدأ في فبراير 2025، بداية علاقة تجارية هامة بين الطرفين.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "يسعدنا الشروع في تعاون جديد مع خطوط BBN الجوية. لا تؤكد هذه الاتفاقية على مكانة جورامكو المتقدمة، بل أنها تعززها كمزود رائد في سوق صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية. كذلك، فإن هذه الاتفاقية تزيد من حماسنا لتحديد فرص تعاون جديدة في المستقبل."
 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من الزيارة

أخبار محلية البكار يتفقد سير العمل والتجهيزات النهائية لأكاديمية فنون الطهي بجرش

اىه

أخبار الشركات كيا الأردن تطلق خدمة "Drop-Off" المبتكرة لتعزيز تجربة الزبائن

أرشيفية

أسواق ومال يستخدم في الطب والمجوهرات.. أسعار البالاديوم تقفز بقوة عالميا

تعبيرية

اقتصاد محلي الذهب في الأردن يواصل التحليق لأرقام قياسية

وزارة التريبية والتعليم

خاص بالوكيل التربية: لا تمديد لفترة التسجيل في تكميلية التوجيهي

الخطوط الجوية القطرية

عربي ودولي القطرية تجدول رحلاتها بين عمّان والدوحة وتعليقها إلى العراق وإيران ولبنان

تعبيرية

أخبار محلية بدء التسجيل لامتحان الشامل الدورة الشتوية الأحد المقبل

ةو

أخبار الشركات المناصير تنظم حملة للتبرع بالدم - صور



 


الأكثر مشاهدة