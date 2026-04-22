جورامكو تتصدر قطاع صيانة الطائرات كأول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتحول بالكامل إلى العمليات اللاورقية

وقد جاء هذا التحول بالتعاون مع شركة EmpowerMX المتخصصة في برمجيات صيانة الطيران القائمة على الذكاء الاصطناعي وفي حلول صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، ليمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات للعملاء، عبر مواءمة الالتزام بمعايير الامتثال التنظيمي مع أحدث الابتكارات والتقنيات الرقمية ودمجها في العمليات، بما يضمن توفير تجربة أكثر كفاءة وسرعة وسلاسة للعملاء مع التوجه نحو مستقبل أكثر استدامة في قطاع الطيران.
وبموجب هذه الخطوة، انطلقت جورامكو وبالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تنفيذ عملياتها، بالاعتماد على منظومة تشغيل رقمية متكاملة استغنت في إطارها عن الإجراءات الورقية التقليدية، الأمر الذي يتماشى كلياً مع معايير وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA)، والذي سيسهم في تعزيز مستويات الكفاءة التشغيلية والشفافية لدى الشركة.
وتكتسب المنظومة التشغيلية الرقمية الجديدة أهمية كبيرة؛ لما تنطوي عليه من مزايا كالتتبع اللحظي لحالة الطائرات، والوصول السريع والفوري إلى البيانات والوثائق، والانسيابية في تبادل البيانات بين أقسام وفرق العمل المختلفة، ما ينعكس إيجاباً على تعزيز قدرة الشركة على اتخاذ القرارات السليمة وتنفيذ عمليات الصيانة في كل المراحل بأعلى دقة.
وإلى جانب هذه المزايا، فإن حلول التوقيع الرقمي الآمن، المدعومة بتقنيات القياسات الحيوية، والمتوافقة مع متطلبات وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA)، تضمن امتثال الشركة الكامل للمعايير التنظيمية، مع تسريع وتيرة إنجاز الأعمال، وهو ما يعزز مكانة جورامكو الريادية وموقعها في طليعة شركات صيانة الطائرات عالمياً.
وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة جورامكو، آدم فوس: "يمثل تحولنا إلى العمليات الرقمية الكاملة محطة محورية في مسيرتنا نحو إعادة تعريف معايير قطاع صيانة الطائرات.
-
