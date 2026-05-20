جورامكو تحتفي بعام قياسي من الأداء التشغيلي المميز والنمو عبر توزيع مكافآت تصل إلى 12 أسبوعًا على موظفيها

الوكيل الإخباري- أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة جورامكو، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقرًا لها، عن إقرار وتوزيع مكافآت تقديرية تصل حتى 12 أسبوعًا على موظفيها المستحقين والمستوفين للمعايير، وذلك تقديرًا لالتزامهم المستمر ومساهمتهم في تسجيل الشركة لنجاحاتها المتواصلة. اضافة اعلان





ويأتي توزيع المكافآت انعكاسًا للأداء التشغيلي القياسي الذي حققته الشركة على مدار العام الماضي 2025، وكنتيجة لتوسعها الذي شمل الافتتاح الناجح لهنجر 7 برعاية ملكية سامية من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى جانب النمو الذي شهدته قاعدة عملائها عالميًا. ويعد توزيع المكافآت على الموظفين خطوة تعبر الشركة من خلالها عن تقديرها لموظفيها على عملهم الدؤوب والتزامهم الكبير، الذي أسهم في استمرار تحقيق الشركة لمزيد من الإنجازات والتقدم.



وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لجورامكو، آدم فوس: "شهد عام 2025 تميزًا تشغيليًا لافتًا مع محطات إنجاز بارزة لدينا. وتعكس هذه الإنجازات العمل الجاد والالتزام والتفاني لدى موظفينا الذين نؤمن بضرورة أن ينعكس نجاح الشركة عليهم ويشملهم. وفي هذا السياق، فإن المكافآت القياسية على مستوى القطاع التي نقدمها لموظفينا، إنما تعكس قيمنا التي تركز على الاهتمام بالعنصر البشري وتضع الموظفين في سلم الأولويات، إلى جانب كونها اعترافًا بدور كل من ساهم في تحقيق إنجازاتنا والارتقاء بمكانتنا."



نبذة عن شركة "جورامكو":



تعد الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، واحدة من الشركات الرائدة التي تقود مسيرة مهنية حافلة مع أكثر من 6 عقود من الخبرة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، والتي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وجنوب آسيا، وإفريقيا، فضلاً عن بلدان رابطة الدول المستقلة. وتقدم الشركة خدماتها التي تتراوح ما بين الصيانة والإصلاح والتجديد لطائرات العملاء من طرازات مختلفة تشمل طائرات إيرباص، وبوينغ، وإمبراير. وتمتلك "جورامكو" موقعًا استراتيجيًا في المنطقة الجمركية الحرة في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان. وتعمل الشركة من مقرها وعبر منشآتها التي تضم 6 هناجر يمكنها استيعاب ما يصل إلى 25 طائرة. هذا وتعتبر شركة "جورامكو" واحدة من الشركات المرخصة من قبل عدد من المنظمات الدولية بما فيها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، فضلًا عن هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن (CARC).



