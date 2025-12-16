جورامكو تحقق المركز الأول في "جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي" عن مبادرتها "شجرة لكل طائرة"

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الجائزة خلال حفل النسخة الثالثة الذي أُقيم في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب بتاريخ 9 كانون الأول.ونُظِّمت جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي من قبل وزارة الشباب بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد واليونيسف، وتُعد المنصة الوطنية الأبرز في الأردن للاحتفاء بالمبادرات التطوعية المتميزة. وقد حققت جورامكو فوزها في ظل منافسة قوية شهدتها الجائزة هذا العام، حيث شارك فيها أكثر من 13900 متقدّم ضمن أربع فئات، تُوِّجت خلالها 15 مبادرة بالجائزة. وكانت الشركة قد نالت المرتبة الأولى عن مبادرة "شجرة لكل طائرة"، التي أطلقتها بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، تقديراً لدورها البارز وتأثيرها الشامل في تعزيز الاستدامة البيئية.
وقد هدفت جورامكو من إطلاق مبادرة "شجرة لكل طائرة" إلى الحد من البصمة البيئية للإنبعاثات المرتبطة بالطائرات، من خلال العديد من المحاور البيئية المتكاملة، التي لم تقتصر على زراعة الأشجار، بل وشملت: تعزيز المساحات الخضراء، وإنتاج وتركيب مقاعد مصنوعة من النفايات البلاستيكية المعاد تدويرها، وتركيب نظام لتجميع مياه الأمطار لدعم ري الأشجار وتوفير المياه للمكاتب المحيطة، وتركيب أنظمة طاقة شمسية لتوفير الكهرباء النظيفة للمباني المجاورة.
ومنذ إطلاقها في العام 2023، أسهمت مبادرة "شجرة لكل طائرة" في زراعة أكثر من 1800 شجرة في المناطق المتضررة من حرائق الغابات في محمية دبين، الأمر الذي عززته جورامكو خلال العام الحالي 2025 بتوسيع نطاق مساهمتها، وذلك بافتتاح مشروعها البيئي "منطقة جورامكو" في محمية غابات دبين، حيث تبنت مساحة داخل المحمية لرعايتها، وهو ما وقف وراء وقوع الاختيار على الشركة لنيل الجائزة التي تؤكد التزامها بالحفاظ على البيئة وحرصها الراسخ والمستمر على المساهمة الإيجابية في النظم البيئية الطبيعية في الأردن.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والتجارية في شركة دبي لصناعات الطيران –الهندسة، فريزر كوري: "يتجاوز هذا التكريم كونه مجرد تقدير؛ فهو تذكير بالمسؤولية التي نتحملها بصفتنا شركة أردنية رائدة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات للاستثمار في مستقبل بيئتنا. مبادرة شجرة لكل طائرة ليست مجرد حملة لزراعة الأشجار، بل نموذج استدامة طويل الأمد نعمل على دمجه حتى ضمن عملياتنا التشغيلية. ونحن فخورون بمساهمتنا في بناء أردن أكثر خضاراً، وسنواصل تطوير هذه المبادرة كجزء من التزامنا طويل الأمد بتعزيز الإستدامة البيئية في الأردن وخدمة المجتمعات التي نعمل ضمنها".
-
أخبار متعلقة
-
CFI الأردن تحتفي مع الشركاء والإعلاميين بعام من التوسع والإنجازات في فعالية "رواد النجاح"
-
العلوم التطبيقية ومستشفى ابن الهيثم تنظمان ندوة متخصصة حول السياحة العلاجية في الأردن
-
البنك العربي يكرّم موظفيه المتطوعين ضمن برنامجه للمسؤولية المجتمعية "معاً"
-
CFI الأردن تحتفي مع الشركاء والإعلاميين بعام من التوسع والإنجازات في فعالية "رواد النجاح"
-
تويوتا تطلق يارس جي آر المستوحاة من مضمار السباقات والمزودة بحزمة الأداء الهوائي الجديدة في الأردن
-
JustMarkets تُعلن عن مسابقة Boost لجميع عملائها
-
زين الأردن تحصد جائزة أفضل توسعة لشبكة الجيل الخامس عن ابتكارها الطبقة الرقيقة 5G Thin Layer))
-
سامسونج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعقد شراكة مع ‘بوبليسيس جروب’ و’دنتسو’ لتعزيز تميّزها الإعلامي