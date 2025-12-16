جورامكو تحقق المركز الأول في "جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي" عن مبادرتها "شجرة لكل طائرة"

الوكيل الإخباري- أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات جورامكو، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن تسجيلها إنجازاً وطنياً هاماً، إثر فوزها في المركز الأول في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي ضمن فئة المؤسسات غير الربحية، عن مبادرتها البيئية "شجرة لكل طائرة".

اضافة اعلان



قدّم صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الجائزة خلال حفل النسخة الثالثة الذي أُقيم في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب بتاريخ 9 كانون الأول.ونُظِّمت جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي من قبل وزارة الشباب بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد واليونيسف، وتُعد المنصة الوطنية الأبرز في الأردن للاحتفاء بالمبادرات التطوعية المتميزة. وقد حققت جورامكو فوزها في ظل منافسة قوية شهدتها الجائزة هذا العام، حيث شارك فيها أكثر من 13900 متقدّم ضمن أربع فئات، تُوِّجت خلالها 15 مبادرة بالجائزة. وكانت الشركة قد نالت المرتبة الأولى عن مبادرة "شجرة لكل طائرة"، التي أطلقتها بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، تقديراً لدورها البارز وتأثيرها الشامل في تعزيز الاستدامة البيئية.



وقد هدفت جورامكو من إطلاق مبادرة "شجرة لكل طائرة" إلى الحد من البصمة البيئية للإنبعاثات المرتبطة بالطائرات، من خلال العديد من المحاور البيئية المتكاملة، التي لم تقتصر على زراعة الأشجار، بل وشملت: تعزيز المساحات الخضراء، وإنتاج وتركيب مقاعد مصنوعة من النفايات البلاستيكية المعاد تدويرها، وتركيب نظام لتجميع مياه الأمطار لدعم ري الأشجار وتوفير المياه للمكاتب المحيطة، وتركيب أنظمة طاقة شمسية لتوفير الكهرباء النظيفة للمباني المجاورة.



ومنذ إطلاقها في العام 2023، أسهمت مبادرة "شجرة لكل طائرة" في زراعة أكثر من 1800 شجرة في المناطق المتضررة من حرائق الغابات في محمية دبين، الأمر الذي عززته جورامكو خلال العام الحالي 2025 بتوسيع نطاق مساهمتها، وذلك بافتتاح مشروعها البيئي "منطقة جورامكو" في محمية غابات دبين، حيث تبنت مساحة داخل المحمية لرعايتها، وهو ما وقف وراء وقوع الاختيار على الشركة لنيل الجائزة التي تؤكد التزامها بالحفاظ على البيئة وحرصها الراسخ والمستمر على المساهمة الإيجابية في النظم البيئية الطبيعية في الأردن.