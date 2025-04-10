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"جورامكو" تختتم بنجاح مشاركتها الأولى في مؤتمر ومعرض جنوب آسيا 2025 لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات

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جورامكو
 
الخميس، 10-04-2025 11:47 ص

الوكيل الإخباري-   اختتمت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، مشاركتها الأولى في مؤتمر ومعرض جنوب آسيا 2025 للطيران لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات الذي عقدت فعالياته مؤخراً في نيودلهي في الهند خلال الفترة من 26 آذار إلى 27 آذار، والذي جمع العديد من ممثلين عن شركات الطيران، وشركات التأجير، ومزودي خدمات الصيانة، والمصنعين، والموردين.

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وتميز المؤتمر والمعرض باعتباره منصة لاستكشاف فرص التعاون وتوسيع شبكة العلاقات مع أبرز الجهات الفاعلة في قطاع الطيران بالمنطقة.


هذا وتألقت "جورامكو" في إطار مشاركتها في المؤتمر والمعرض، محققة العديد من الإنجازات التي كان من أبرزها الإعلان عن اتفاقيات استراتيجية مع شركة "TIM Aerospace"  وخطوط IndiGo 
وفي سياق متصل، فقد نالت حضرت الشركة حفل "التميز عالمياً في صيانة وتجديد وإصلاح الطائرات التجارية"، إثر الفوز وقد نالت جائزة "أفضل شريك دولي في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات"، مبرهنة على مكانتها الرائدة في هذا المجال.


وعبر هذه المشاركة، سلطت "جورامكو" الضوء على خبراتها وإمكاناتها في الهند وجنوب آسيا، إلى جانب الاستفادة من فرص جديدة لتوسيع الاعمال ، وهو الأمر الذي ينطوي على أهمية كبيرة كون السوق الهندية تعد اليوم واحدة من الأسواق الواعدة في قطاع الطيران، فيما تقدر قيمة قطاع صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية فيها بأكثر من 2.6 مليار دولار أمريكي مع توقعات بتجاوزها حاجز 4 مليارات دولار بحلول عام 2030.


وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "يسعدنا المشاركة في مؤتمر ومعرض جنوب آسيا  لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات لأول مرة، هذا الحدث الهام الذي يجمع تحت نخبة من الخبراء والعاملين في القطاع، مما يجعله منصة مثالية للتواصل وبناء العلاقات وتبادل الخبرات. ويكتسب ذلك أهمية كبيرة، خاصة مع النمو السريع في القطاع في الهند، حيث يمكن لجورامكو أن تقدم قيمة حقيقية بخبرتها الواسعة وخدماتها العالمية."

 
gnews

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