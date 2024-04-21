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الأحد، 21-04-2024 10:33 ص

"جورامكو" تختتم مبادراتها المجتمعية ضمن حملتها الرمضانية

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الوكيل الاخباري - اختتمت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة، "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، حملتها الرمضانية للعام الحالي 2024، والتي تضمنت العديد من المبادرات  التي جسدت عبرها رؤيتها في مجال العمل الإنساني وقيمها التي تعبر عن التزامها تجاه موظفيها و المجتمع المحلي.

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و تماشياً مع استراتيجيتها للمسؤولية المؤسسية المجتمعية و ضعت جورامكو جهودها لخدمة المجتمع خلال شهر رمضان المبارك من خلال التركيز على دعم ومساندة الفئات الأقل حظاً في أنحاء الأردن و نشر الفرح بين الأطفال.


وقد اشتملت مبادرات "جورامكو" على تجهيز وتوزيع طرود الخير الغذائية بواقع ألف طرد على عدد من الأسر العفيفة في الزرقاء، وإربد، وعمّان، والمفرق، والبتراء مما يعكس جهود "جورامكو" في توسيع نطاق تغطية عملها التكافلي في مختلف المحافظات الأردنية لشمول أكبر عدد من المستفيدين.


وانطلاقاً من اهتمامها برعاية الطفولة، استضافت "جورامكو" 150 طفلاً من الأطفال الأيتام ضمن مأدبة إفطار رمضانية، وذلك في متحف الأطفال معبرة من خلالها عن قيم العطاء والتضامن مع مختلف فئات المجتمع بالتركيز على الأطفال. وقد شهدت مأدبة الإفطار التي شارك فيها  المتطوعين من الشركة، العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي اختتمت بتقديم الهدايا لبث الفرح في قلوب الأطفال.


وعلى هذا الشأن، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري، عن تقديره بما قدمته الشركة من جهود متفانية لخدمة المجتمع، مصرحاً بالقول: "تتوافق قيمنا المهنية مع القيم الإنسانية التي تنطوي عليها معاني شهر رمضان. وإذ أننا نعلي قيم الانخراط المجتمعي و العطف والكرم، فقد نفذنا حملتنا الرمضانية التي قدمت مثالاً يحتذى به على مختلف الأصعدة بما في ذلك مساهمة الموظفين في تحقيق ودعم أهداف استراتيجية الشركة للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، وتعزيز فاعلية نموذج عملنا الذي يقوم على الشراكات الهادفة لتعظيم لتحقيق هذا الأثر


هذا وقد تحدث الرئيس التنفيذي حول الأهمية الكبيرة التي تحملها المبادرات والنشاطات المجتمعية للشركة، والتي تتمثل في العطاء المتواصل، وذلك في إطار لقائه بالموظفين، خلال مأدبة الإفطار الرمضاني السنوية التي هدفت لتعزيز التواصل وروح الألفة والفريق الواحد المتناغم والمتسم بمبادئ التضامن الإنساني.
ومن الجدير ذكره أن "جورامكو" لا تدخر جهداً لرد الجميل لمجتمعها عبر كل ما تقوم به وتنفذه في إطار استراتيجيتها الشاملة وبعيدة المدى للمسؤولية المؤسسة المجتمعية، التي تهدف للمشاركة في خلق مستقبل أفضل، والتي تغطي بما تتضمنه من مبادرات ونشاطات احتياجات مختلف الفئات والقطاعات والشرائح.

 

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