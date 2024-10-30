جورامكو تختتم مشاركتها الناجحة في المؤتمر والمعرض الأوروبي لصيانة الطائرات MRO Europe 2024

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الوكيل الإخباري- اختتمت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، مشاركتها في المؤتمر والمعرض الأوروبي لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية MRO Europe 2024، الذي انعقد خلال الفترة ما بين 23-24 تشرين الأول في برشلونة. اضافة اعلان





وقد تألقت "جورامكو" في إطار المعرض عبر رعايتها الاستثنائية له والتي لفتت الأنظار، ومن خلال تصدرها المشهد الإعلامي مع التغطية البارزة التي حظيت بها هذه الرعاية والمشاركة في وسائل الإعلام المرموقة التي غطت الحدث، خاصة في ظل التميز الذي حققته في التفاعل الكبير والتواصل المثمر بين فريق عملها المشارك وممثلي أبرز الشركات العالمية، بمن فيهم ممثلي عملائها الحاليين والمحتملين وشركاء الأعمال.



كان المعرض بمثابة منصة لجورامكو للإعلان عن العديد من اتفاقيات الشراكة الأخيرة. تضمنت أبرز الأحداث توقيع جورامكو مع شركة MNG التركية للشحن الجوي في مجال الصيانة الثقيلة، وعن توسيع شراكتها مع طيران SmartLynx، التي ستمتد خلال الشتاء القادم عبر عدة خطوط خدمة. كذلك، أعلنت الشركة عن توقيعها اتفاقية طويلة الأجل تعنى بقطع الطائرات مع شركة Boeing، وعن تأسيس شراكة جديدة جمعتها مع خطوط BBN الجوية التركية، وأخرى مع شركة الطيران الإسبانية البرتغالية Iberojet، بالإضافة للإعلان عن شراكة طويلة مع خطوط نورس أتلانتيك الجوية النرويجية، وذلك في تعاون أول بين الطرفين.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "سعدنا بالمشاركة مجدداً في المؤتمر والمعرض الأوروبي لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية MRO Europe، وذلك بالنظر لأهميته ولما ينطوي عليه من فرص قيّمة للتواصل وتبادل الخبرات وتسليط المزيد من الضوء على عملياتنا وخدماتنا ذات المستوى العالمي التي نقدمها بالاعتماد على خبراتنا الممتدة لسنوات طويلة. فخورون بالإنجازات التي حققناها في نسخة العام، ونتطلع لتحقيق المزيد مستقبلاً."



ويعد المؤتمر والمعرض الأوروبي لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية MRO Europe حدثاً سنوياً بارزاً، بل هو الأضخم من نوعه في أوروبا. ويقام المؤتمر والمعرض في كل نسخة من نسخه في مدينة مختلفة ضمن أنحاء أوروبا، ليجمع كافة مزودي الخدمات المقدمة لشركات الطيران عبر مختلف حلقات سلاسل التوريد تحت سقف واحد.