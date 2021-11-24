"جورامكو" تختتم مشاركتها في معرض دبي للطيران 2021 بنجاح

الوكيل الإخباري - اختتمت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران(DAE)، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، مشاركتها فيمعرض دبي للطيران 2021، والذي يعد المعرض الأبرز والأهم في مجال الطيران.

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وكان المعرض قد سلّط الضوء على حالة التعافي التدريجي لقطاع الطيران والصناعات المرتبطة به حالياً، من بعد التراجع الملحوظ جراء جائحة كورونا التي أدّت إلى ثبات منحنى الطلب طيلة فترة الجائحة. ومع عودة الرحلات إلى وضعها الطبيعي، تتوقع "جورامكو" زيادة الطلب على خدمات عمليّات الفحص والصيانة اللازمة للطائرات التجارية، خاصة الطائرات عريضة الهيكل.



وفي تعليق متفائل له، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري بقوله: "عملت جورامكو بجد وبخطى سريعة متجهة للوصول لمرحلة التعافي من تبعات الجائحة، الأمر الذي يبرز مع الإقبال المتزايد على خدماتنا في الهناجر الخاصة بنا، والمترافق مع سعينا المتواصل لتوسيع وتطوير قدراتنا، متطلعين خلال الفترة المقبلة لتعزيز تواجدنا وحضورنا مع خطط سنقوم بالإعلان عنها قريباً."وأضاف كوري قائلاً: "لقد سعدنا بمشاركتنا في معرض دبي للطيران 2021 الذي حقق نجاحاً كبيراً؛ حيث أتاح لنا الفرصة للتواصل مع عملائنا الحاليين والمحتملين وشركاء الأعمال من جهة، وإعلان تمديدشراكتنا مع شركة "Ryanair" الإيرلندية، وخلق شراكات جديدة من جهة أخرى."



هذا وكانت مشاركة "جورامكو" في المعرض قد تمثلت من خلال جناحها رفيع المستوى الذي أقامته ضمنه، والذي لاقى إقبالاً واسعاً من قبل الزوّار وكبار الشخصيات التي كان من أبرزها رئيس الوزراء الأردني، معالي الدكتور بشر الخصاونة، وشركاء الشركة الحاليين والمحتملين، وممثلي شركات الطيران، والموردين التقنيين. كذلك، فقد انطوت مشاركة "جورامكو" على رعايتها لمحتوى فيديوي سلط الضوء على المعرض وعلى مشاركة وعمل ومستجدات الشركة، نفذته مجلة Times Aerospace التي تعد من القنوات الإعلامية الشريكة للمعرض، بالإضافة لتنفيذ حملة إعلانية بالتعاون مع الصحف اليومية المطبوعة والقنوات الإلكترونية الخاصة بالحدث.



ويشار إلى أن معرض دبي للطيران 2021 ضم إلى جانب جناح "جورامكو" العديد من الأجنحة الخاصة بالشركات الأخرى والعارضين الذين وصل عددهم إلى 1200 عارض من أنحاء العالم، والذين يمثلون كافة جوانب قطاع الطيران، كما أنه اشتمل على عروض للطائرات التجارية والخاصة والعسكرية الحديثة.

