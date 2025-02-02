"جورامكو" تدعم برنامج GoGreen+ لوقود الطائرات المستدام التابع لشركة DHL

الوكيل الإخباري- أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن دعمها وانضمامها لبرنامج GoGreen+ لوقود الطائرات المستدام التابع لشركة DHL، والهادف للحد من الانبعاثات الكربونية.

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ومن خلال هذه الخطوة ، تبرهن "جورامكو" على التزامها بتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة في قطاع الطيران. ومع انضمامها لبرنامج GoGreen+، تساهم شركة "جورامكو" في تسهيل الانتقال إلى وقود طيران أكثر استدامة، وتقليل انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 80%، وذلك عند مزج وقود الطيران (SAF) المشتق من مصادر متجددة مثل نفايات زيت الطهي المستعمل والمخلفات الزراعية، مع وقود الطائرات التقليدي، وهو ما يعزز الممارسات الصديقة للبيئة في قطاع الطيران، كما يقلص من تأثير عملياته السلبي.



وتنطوي مبادرة الانتقال لاستخدام هذا النوع من الوقود ضمن برنامج GoGreen+ على أهمية كبيرة، كونها تعتبر امتداداً لاستراتيجية شركة DHL لتكامل الاستدامة، في الوقت الذي تتماشى فيه أهدافها مع هدف "جورامكو" المتمثل في تحقيق عمليات أكثر تناغماً وصداقة مع البيئة وتوافقاً مع معاييرها، مع التركيز بشكل مباشر على تقليل الانبعاثات لدى المصدر الأساسي بدلاً عن تعويضها بمعالجة التأثيرات بعد وقوعها عبر نشاطات أو مشروعات نظيفة.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "يتجه الطيران نحو مستقبل أخضر. ومن هنا، تقع على عاتقنا مسؤولية المساهمة في الانتقال بالقطاع لمستويات أكثر نظافة واستدامة، خاصة وأننا في جورامكو نهتم بتقديم منتجات وخدمات ذات مستوى عالمي وعالي الجودة لعملائنا الكرام، الأمر الذي يغطي كل جانب من جوانب عملياتنا. هذا ويؤكد استخدام وقود الطيران المستدام، على التزامنا تجاه البيئة، في الوقت الذي يزيد فيه من ثقة عملائنا بنا."



وكجزء من تنفيذ استراتيجيتها طويلة الأجل للاستدامة، تبقى "جورامكو" ملتزمة بالحد من التأثير البيئي على مستقبل قطاع الطيران والمجتمع الأوسع. ويتماشى برنامج GoGreen+ مع فلسفة شركة "جورامكو" في تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة في جميع جوانب أعمالها وعملياتها، بما يشمل استراتيجيات إدارة النفايات الأكثر ذكاء، ومبادرات الحفاظ على الطاقة، ومبادرات إعادة التدوير.