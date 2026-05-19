جورامكو تدعم منتدى "تواصُل 2026" التزاماً بتمكين الشباب الأردني

الثلاثاء، 19-05-2026 05:33 م

الوكيل الإخباري-   التزاماً بالتواصل الفاعل مع الشباب الأردني ودعم المبادرات الهادفة لتعزيز المواهب وتنمية مهاراتها وقدراتها في أنحاء المملكة، أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة جورامكو، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن مشاركتها كداعم في منتدى "تواصُل 2026"، الذي عقد مؤخراً برعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، وبتنظيم من مؤسسة ولي العهد.

وجاءت هذه المشاركة لأهمية المنتدى باعتباره منصة وطنية رئيسية للحوار المفتوح بين الشباب وصناع القرار، ومساندة له في تحقيق أهدافه بتوفير بيئة تشاركية تسمح للشباب الأردني باستكشاف الفرص الواعدة التي تفتح أمامهم الآفاق، وتمكنهم من التعبير عن تطلعاتهم وطموحاتهم، بما ينعكس على تعزيز مشاركتهم في رسم مستقبل أفضل للمملكة.


وكانت الشركة قد أقامت ضمن المنتدى جناحاً خاصاً بها، تواصلت عبره مع الشباب، وقدمت لهم لمحة شاملة حول عملياتها، كما أتاحت لهم فرصة التعرف على قطاع صيانة الطائرات الذي يشهد نمواً متسارعاً، وعلى المسارات المهنية المتنوعة والمجزية التي يوفرها هذا المجال. ومن خلال الجناح، سلطت جورامكو الضوء على أكاديمية جورامكو، التي تعد الذراع التعليمية التابعة لها، حيث استعرضت أهم مزايا برنامجها الأساسي المتخصص في هندسة صيانة الطائرات، كما عرفت الحضور بفرص التدريب والمسارات المهنية المؤدية إلى الانخراط في العمل ضمن قطاع صيانة الطيران.


وفي تعليق له على هذه المشاركة والدعم، قال الرئيس التنفيذي لشركة جورامكو، آدم فوس: "نؤمن إيماناً راسخاً بالإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الشباب الأردني. ومع التطور المتسارع والمتواصل الذي يشهده قطاع الطيران وصيانة الطائرات، فإنه يوفر فرصاً كبيرة أمام الشباب الطموح لبناء مسارات مهنية مؤثرة. من هذا المنطلق، فإننا نحرص على دعم منصات هامة كمنتدى تواصُل، بما يتيح لنا التواصل المباشر مع الجيل القادم وإلهامه ليكون جزءاً من قطاع حيوي ورافد هام للاقتصاد الوطني."

