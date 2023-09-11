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الإثنين، 11-09-2023 03:16 م

"جورامكو" تشارك في مؤتمر ومعرض آسيا والمحيط الهادئ لصيانة الطائرات MRO Asia Pacific 2023 للمرة الأولى

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الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعدّ الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران (DAE)، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن مشاركتها وللمرة الأولى في  معرض آسيا والمحيط الهادئ لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات MRO Asia Pacific 2023، الذي يعد المؤتمر والمعرض الأبرز  آسيوياً في هذا المجال، والذي سيجمع تحت سقفه أبرز شركات الطيران، والمؤجرين، وشركات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، ومصنعي المعدات الأصلية، والموردين، بالإضافة لنخبة من الخبراء.

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وسيسلط المؤتمر والمعرض الذي سيعقد هذا العام خلال الفترة ما بين 27-28 أيلول 2023 في سنغافورة في قلب مركز وسنغافورة للمؤتمرات والمعارض، الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع، كما سيبحث فرص العمل والتطوير المتاحة ضمنه، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول مستقبل القطاع . وسيعمل المؤتمر والمعرض كمنصة لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بمجال الطيران والقطاعات المرتبطة  به لإيجاد أفضل الحلول للتحديات القائمة والاستفادة من فرص العمل المتاحة، وسط توقعات بحضور ممثلين عن أكثر من 1400 شركة.


وستستعرض "جورامكو" في إطار مشاركتها في المؤتمر والمعرض، لمحة وافية عن أعمالها وعملياتها وخبرتها الواسعة، وذلك عبر جناح مميز خاص بها في قاعة المعرض الرئيسية حاملاً الرقم 701، و بوجود فريقها المختص الذي سيبرز تجربة الشركة ومسار نمو الاستثنائي، فضلاً عن إبراز أدائها العالي ودورها المحوري والفاعل في تقديم جميع مستويات خدمات الصيانة المتفوقة وذات المستوى العالي والمتوافقة مع أعلى المعايير العالمية بمرونة ودقة ، لطائرات العملاء من طائرات إيرباص وبوينغ وإمبراير في الأسواق الإقليمية والعالمية.


وفي تعليق له على هذه المشاركة، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "تنطوي مشاركتنا في مؤتمر ومعرض آسيا والمحيط الهادئ لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات MRO Asia Pacific 2023 على أهمية كبيرة، باعتبارها الأولى لنا ، وهو الذي يعد من المؤتمرات والمعارض الهامة التي توفر فرصة ثمينة لنا لتسليط الضوء على عملياتنا وجهودنا التي أسهمت في تصدرنا  هذا المجال، كما يتيح لنا الالتقاء بممثلي الشركات العالمية الرائدة   ، خاصة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو ما يفتح لنا الآفاق لمزيد من فرص التطوير والتوسع فيها."

 




 

 


 

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