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الثلاثاء، 29-08-2023 12:26 م

"جورامكو" تعلن عن تعاون جديد يجمعها مع "Ryanair" توسعان من خلاله اتفاقية الصيانة الثقيلة الأساسية بينهما

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الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن إنجاز جديد لها، وذلك بالتوسع الجديد الذي شهدته اتفاقية الصيانة الثقيلة التي تجمعها مع شركة "Ryanair" الإيرلندية، التي تعتبر أكبر شركة طيران اقتصادي في أوروبا والأولى من حيث عدد المسافرين.

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وكشفت "جورامكو" بأن هذه الاتفاقية الجديدة تعد امتداداً للاتفاقية الأساسية التي تجمع الطرفين منذ العام الماضي 2022، والتي تتولى الشركة ضمنها مهمة العمل على 6 خطوط صيانة ثقيلة لطائرات "Ryanair" على مدى 5 سنوات، مبينة أنها ستتولى في إطار هذه الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخراً، مهمة العمل على 6 خطوط صيانة ثقيلة إضافية لطائرات "Ryanair" على مدى خمس سنوات.


وقد جاء هذا التوسع إثر النجاح الكبير المتحقق في إطار الاتفاقية الأساسية، والذي يتجلى في النجاح الكبير الذي حققته "جورامكو" في الموسم الشتوي الماضي لديها، وتحديداً في أواخر أيار 2023، مع شركة "Ryanair"، مثمراً عن هذا النمو الاستراتيجي، والذي سيُستهل خلال الموسم الشتوي القادم 2023/2024 بإجراء عمليات الفحص والصيانة اللازمة بواقع 41 فحصاً.


وتنطوي هذه الاتفاقية الموسعة على أهمية كبيرة؛ إذ أنها تبرهن على كفاءة "جورامكو"؛ حيث أنها ستلبي متطلبات "Ryanair" بما في ذلك متطلبات المرونة المتعلقة بالمكان الذي ستتواجد فيه طائراتها لموسم الصيانة الشتوي، وذلك مع المساحة الشاسعة التي توفرها "جورامكو" ضمن مرافقها بما يخدم هذا الغرض، والتي تبلغ 110 ألف متر مربع، وهو ما سيسهل على شركة الطيران الأوروبية المضي قدماً بخططها لزيادة أسطول طائراتها إلى ما يصل إلى 800 طائرة، متضمنة الطائرات البالغ عددها 300 والتي تقدمت مؤخراً بطلب شرائها من طراز بوينغ ماكس 737-10 المتميزة بالتكنولوجيا الصديقة للبيئة وبالتوفير للوقود، لتتمكن مستقبلاً معها من نقل أكثر من 300 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2034، خاصة في ظل ما توفره من مقاعد إضافية بنسبة 20%، في الوقت الذي تستهلك فيه وقوداً أقل بنسبة 20% وتوفر هدوءاً أكبر بنسبة 50% مقارنة بطائراتها من طراز B737-NG.


وحول هذا الشأن ، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "يسرنا في جورامكو أن نكون جزءاً لا يتجزأ من فريق الدعم لشركة طيران عريقة كشركة Ryanair في مجال الصيانة الأساسية، مزودين إياها بخدماتنا على مدى السنوات الأربع الماضية، كما أننا فخورون بأن اتفاقيتنا الجديدة تبرهن على تفانينا كفريق عمل متكامل تجاه عملائنا في ما يتعلق بعمليات الصيانة الثقيلة وبجودة وموثوقية ما نقدمه من خدمات، بما يحقق رؤيتنا وأهدافنا بتعزيز بصمتنا في مجال اختصاصنا مع تجربة عملاء استثنائية تجسد نمونا الاستراتيجي وتنعكس عليه، وسط تطلعاتنا لمزيد من الازدهار والنمو بما ينطوي على فتح آفاق أوسع للقوى العاملة المحلية ولعملاء Ryanair."

ومن جانبه ، صرح مدير العمليات لدى شركة "Ryanair"، نيل مكمان بالقول: "سعداء بالإعلان عن توسيع شراكتنا مع "جورامكو"، الأمر الذي يأتي في إطار التوسع الذي نجريه حالياً في عمّان والمملكة، مؤكدين عبر هذه الخطوة على العلاقات المثمرة التي تجمعنا، والتي ستصل في عمرها إلى عقد كامل؛ حيث أن اتفاقية الصيانة الثقيلة الأساسية بيننا ستستمر لسنوات خمس، وستبني على السنوات الأربع الماضية التي تولت فيها الشركة مهمة تزويدنا بخدمات الصيانة المتخصصة لأسطول طائراتنا. وستسمح لنا الاتفاقية الجديدة بالاستفادة من 6 خطوط صيانة ثقيلة نجري فيها 41 فحصاً في مواسم الشتاء."


هذا وكان اختيار "Ryanair" قد وقع في الاتفاقيتين على "جورامكو" لما يميزها من خبرة كبيرة وسمعة طيبة وكفاءة عالية في تقديم خدمات ذات مستوى عالمي ضمن مرافقها المتطورة والمجهزة بأحدث التجهيزات، وهو ما مكنها من امتلاك قاعدة عملاء تصل لغاية 50 عميلاً حول العالم.

 




 

 


 

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