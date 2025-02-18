جورامكو تعلن عن شراكات جديدة في إطار مشاركتها في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة الطائرات 2025

الوكيل الإخباري- اختتمت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، بنجاح كببر، مشاركتها في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات MRO ME 2025، والذي أقيمت فعالياته في دبي في الإمارات العربية المتحدة على مدار يومي 10 و11 شباط.

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وفي إطار مشاركتها في المعرض، برزت جورامكو بشكل لافت في المعرض عبر الحضور الإعلامي الكبير والتغطية الواسعة التي حظيت بها من قبل الصحافة المطبوعة والرقمية، كما لفتت الأنظار إليها من خلال مشاركتها بخبرتها التي استعرضتها عبر جناحها المميز والذي سلطت الضوء ضمنه على أعمالها وإمكاناتها ونجاحاتها، فضلاً عن التفاعل والتواصل مع ممثلي أبرز الشركات العالمية العاملة والمعنية بالقطاع، بما فيهم ممثلي العملاء الحاليين والمحتملين وشركاء الأعمال.



وعدا عن الحضور البارز لعلامتها، فقد تمكنت الشركة من تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية خلال المؤتمر والمعرض؛ حيث أعلنت على هامشه توقيعها لعدد من اتفاقيات التعاون الشراكات الجديدة، وتوسيع مجموعة من الشراكات القائمة وضم المزيد من العملاء إلى قائمة عملائها.



وفي هذا السياق، فقد كشفت الشركة توقيع اتفاقية مع طيران الملكية الأردنية وشركة PPG لتصنيع الدهان والمواد اللاصقة، وشركة 8tree المتخصصة في تقنيات المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد. فضلاً عن إبرام شراكات مع كل من FSTC المتخصصة في توفير حلول محاكاة الطيران وتدريب الطيارين , DHL, ATS Technic و Pegasus.



وفي تعليق له على هذا الشأن، صرح الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو" فريزر كوري قائلاً: "حملت مشاركتنا في نسخة هذا العام من مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات أهمية كبيرة؛ لما انطوت عليه من فرص لتعزيز علاقاتنا بممثلي مجتمع الطيران العالمي. تمكنا من عقد العديد من الشراكات التي تعكس الثقة بنا والتي تعتبر شهادة على التزامنا بتقديم خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية بمستوى فائق وجودة عالية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، متطلعين إلى البناء على هذه النجاحات والاستمرار في تحقيق التميز خلال الفعاليات القادمة."