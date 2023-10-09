"جورامكو" تعلن مشاركتها في المؤتمر والمعرض الأوروبي لصيانة الطائرات MRO EUROPE 2023

الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن مشاركتها في المؤتمر والمعرض الأوروبي لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية MRO Europe 2023، الذي يعد الحدث الأبرز على مستوى المنطقة في مجال خدمات الصيانة الخاصة بالطائرات التجارية.

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وستقام فعاليات المؤتمر الذي يتميز بمستواه الرفيع والمعرض الدولي في نسخة 2023، في قلب مركز "راي للمعارض والمؤتمرات" في العاصمة الهولندية، أمستردام، وذلك على مدار الفترة ما بين 17 -19 تشرين الأول الجاري.



وستستعرض "جورامكو" في إطار مشاركتها في المؤتمر والمعرض، لمحة وافية عن أعمالها وعملياتها وخبرتها الواسعة، وذلك عبر جناح ستتم إقامته في قاعة المعرض، وسيحمل الرقم 132. وستشتمل مشاركة "جورامكو" أيضاً على استضافة الرئيس التنفيذي للشركة، فريزر كوري، كمتحدث رسمي في إحدى الجلسات التي ستعقد في تمام الساعة 02:15 من ظهيرة اليوم الافتتاحي ضمن المؤتمر الرئيسي، والتي سيناقش عبرها أهمية فهم التأثيرات العالمية على قطاع صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية في أوروبا.



وفي تعليق له على هذه المشاركة، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "يسعدنا في جورامكو المشاركة في هذا المؤتمر والمعرض، لما يوفره لنا من فرصة للتواصل والتفاعل مع ممثلي الشركات الرائدة ، كما سيمنحنا الفرصة لاستعراض آخر إنجازاتنا ومستجداتنا و تجربتنا الرائدة وخططنا المستقبلية."



ويشار أن المؤتمر والمعرض ينطوي على أهمية كبيرة يستمدها من المواضيع المطروحة على جدول أعماله لمناقشتها، والتي تهدف لإثراء وتعزيز القطاع والارتقاء به.

وسيشارك في المؤتمر والمعرض أكثر من 450 عارض من أبرز الشركات العالمية العاملة والمعنية بالقطاع من اوروبا والعالم، مع حضور واسع لما يزيد على 9 آلاف مشارك من ممثلي شركات الطيران، والمؤجرين، وشركات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، ومصنعي المعدات الأصلية، والموردين، والخبراء