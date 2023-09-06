"جورامكو" تقدم منحتين دراسيتين للأيتام بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملكة رانيا العبدالله

الوكيل الإخباري - أعلنت "جورامكو"، الشركة الأردنية لصيانة الطائرات، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن احتفائها بمناسبة ذكرى ميلاد جلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة على طريقتها الخاصة، بتقديم منحتين دراسيتين في أكاديميتها المتخصصة في برامج التدريب والتعليم في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، لاثنين من الأيتام المستفيدين من خدمات صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.

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وحول هذا الشأن، بيّن الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري، أن هذه المبادرة التي تعتبر بمثابة بطاقة تهنئة لجلالة الملكة بعيد ميلادها، قد استُلهِمَت من واقع اهتمامات وأولويات جلالتها، والتي يقف قطاع التعليم في مقدمتها، بالتركيز على تعليم الأيتام والعمل على ضمان وضعهم على الطريق الصحيح، ليكونوا قادرين على الاعتماد على ذواتهم والمشاركة في خدمة مجتمعهم ووطنهم، وتأدية الدور المتوقع منهم في العملية التنموية.



وأوضح كوري بأن تقديم المنحتين يضاف لرصيد "جورامكو" من حيث المساهمة في إحداث الفوارق الإيجابية في واقع مختلف الفئات بالتركيز على الفئة الشبابية، التي تخصص لمساندتها وتمكينها العديد من البرامج والمبادرات المنبثقة من استراتيجيتها للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، والتي يعد من أبرزها برنامج المنح الدراسية، "حلق بمستقبلك"، الذي ترد من خلاله الجميل للمجتمع، كما تعمل عبره على خلق المزيد من الفرص للشباب، وبالتالي المشاركة الفاعلة في تقليص نسبة البطالة بينهم.



ومع المنحتين، سيخوض المستحقان لهما تجربة تعليم نوعية في مجال صيانة الطائرات، تستمر عبر برنامج تدريبي ينقسم إلى شقين: الأول نظري ويمتد لعامين، والثاني عملي ويمتد لعامين آخرين، يقضيهما كل من الطالبين في التدريب الميداني في مرافق شركة "جورامكو" الكائنة في مطار الملكة علياء الدولي.

وكما جرت العادة في ختام البرنامج التدريبي تقديراً لجهود الطلبة الناجحين والمستكملين لكافة متطلبات البرنامج التدريبي، سيمنح الطالبين الأولوية للحصول على فرص عمل لدى الشركة بعد تخرجهما واستيفائهما لمتطلبات البرنامج.



ولمعرفة المزيد حول أكاديمية "جورامكو"، والتقدم للدورة القادمة من برنامجها التدريبي، يمكن التواصل على الرقم: 00962797500712، أو زيارة الموقع الإلكتروني، أو أي من قنوات الشركة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.