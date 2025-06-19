جورامكو تنظم حملة تبرع بالدم دعماً للصحة المجتمعية

وقد جاءت هذه الحملة التي تعد امتداداً لحملات سابقة، في إطار مبادرات الشركة الإستراتيجية للمسؤولية المجتمعية، مجسدة التزام جورامكو المتواصل بمساندة القطاع الصحي ودعم جهوده لتعزيز الصحة العامة للمجتمع المحلي. هذا وتسعى جورامكو من خلال تنظيم حملة التبرع بالدم سنوياً للمساهمة في رفع الوعي بأهمية التبرع التطوعي بالدم، ولتحفيز الموظفين على تأدية دور فعال في دعم الصحة العامة.
وفي تعليق لها على تنفيذ الحملة، قالت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والأداء لدى شركة جورامكو، هناء إبسيس: "تمتد قيمنا لما هو أبعد من التميز التشغيلي، لتشمل المساهمة المجتمعية الهادفة؛ حيث تعتبر حملة التبرع بالدم واحدة من العديد من الوسائل والمبادرات التي نعبّر من خلالها عن حرصنا على المشاركة في العطاء، وعن التزامنا بتعزيز ثقافة التكافل وحمل المسؤولية والعمل الجماعي في بيئة العمل."
وتُعد هذه المبادرة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية جورامكو الشاملة للمسؤولية المجتمعية والتي تعلي وتعزز القيم التكافلية والإنسانية. ومن خلال إشراك موظفيها في مبادرات تُعنى بخدمة قضايا إنسانية مهمة. تسهم جورامكوفي دعم التحديات الصحية الملحّة والاستجابة لها، وفي ترسيخ ثقافة الأثر المجتمعي الملموس عبر مبادراتها.
-
أخبار متعلقة
-
أخف، أنحف، وأقوى من أي وقت مضى: تعرّف على الجيل الأحدث من سلسلة ‘Galaxy Z’
-
شركة أكاماس للسيارات تكشف النقاب عن سيارتي "هونشي" EH7 وEHS7 الكهربائيتين الجديدتين كلياً
-
كاميرا هاتفك الذكي تتعرّف على ما تنظر إليه وتتفاعل معه
-
البنك العربي "أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2025"
-
بنك الأردن يحصد جائزة "التميّز بالجودة 2025" من المنظمة الأوروبية لضمان الجودة (ESQR)
-
إم جي موتورز الأردن تكشف عن النسخة المجددة من إم جي 5 موديل 2025
-
زين تستكمل زراعة 600 شجرة حُرجية ومُثمرة في مدينة الحُسين للشباب
-
"كابيتال بنك" يحصد جائزتي "أفضل بنك في الأردن" و"أفضل تطبيق مصرفي في الأردن" من Global Financial Market Review لعام 2025