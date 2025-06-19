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جورامكو تنظم حملة تبرع بالدم دعماً للصحة المجتمعية

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جورامكو
 
الخميس، 19-06-2025 10:45 ص
الوكيل الإخباري-   نظمت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات جورامكو، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، حملتها السنوية للتبرع بالدم في مقرها، وذلك بالتعاون مع مديرية بنك الدم التابعة لوزارة الصحة الأردنية، وتحت إشراف كادر طبي متخصص، لتوفير أعلى معايير السلامة والراحة للموظفين المشاركين.اضافة اعلان


وقد جاءت هذه الحملة التي تعد امتداداً لحملات سابقة، في إطار مبادرات الشركة الإستراتيجية للمسؤولية المجتمعية، مجسدة التزام جورامكو المتواصل بمساندة القطاع الصحي ودعم جهوده لتعزيز الصحة العامة للمجتمع المحلي. هذا وتسعى جورامكو من خلال تنظيم حملة التبرع بالدم سنوياً للمساهمة في رفع الوعي بأهمية التبرع التطوعي بالدم، ولتحفيز الموظفين على تأدية دور فعال في دعم الصحة العامة.

وفي تعليق لها على تنفيذ الحملة، قالت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والأداء لدى شركة جورامكو، هناء إبسيس: "تمتد قيمنا لما هو أبعد من التميز التشغيلي، لتشمل المساهمة المجتمعية الهادفة؛ حيث تعتبر حملة التبرع بالدم واحدة من العديد من الوسائل والمبادرات التي نعبّر من خلالها عن حرصنا على المشاركة في العطاء، وعن التزامنا بتعزيز ثقافة التكافل وحمل المسؤولية والعمل الجماعي في بيئة العمل."

وتُعد هذه المبادرة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية جورامكو الشاملة للمسؤولية المجتمعية والتي تعلي وتعزز القيم التكافلية والإنسانية. ومن خلال إشراك موظفيها في مبادرات تُعنى بخدمة قضايا إنسانية مهمة. تسهم جورامكوفي دعم التحديات الصحية الملحّة والاستجابة لها، وفي ترسيخ ثقافة الأثر المجتمعي الملموس عبر مبادراتها.
 
gnews

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